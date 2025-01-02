«Столото» объяснило, сколько получит победитель «Новогоднего миллиарда»

«Победитель “Новогоднего миллиарда — 2025” от “Русского лото”, выигравший главный приз в размере одного миллиарда рублей, после вычета налога получит 781 598 156 рублей — при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход). Общая сумма выигрыша победителя 1604-го тиража “Русского лото” составила 1 000 000 200 рублей — один миллиард рублей во втором туре и еще 200 рублей в 28-м туре», — говорится в сообщении.