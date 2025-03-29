«Столько денег, что нам и не снилось»: У беглянки Пугачёвой нашли ИП в России

Продюсер Павел Рудченко заявил, что стоимость выступления звезды сильно завышена. Однако, по его версии, Орбакайте запросила такую большую сумму, потому что вовсе не хотела выступать, но заказчик согласился заплатить. А вот Пугачёва свои доходы не раскрывает, ведь ИП не обязаны вести бухгалтерскую отчётность.
Тем не менее продюсер уверен, что Орбакайте и Пугачёва не замешаны в серых схемах. По его словам, за годы творчества, Алла Борисовна заработала столько денег, что хватит и ей с мужем-иноагентом, и детям, и внукам.
«Алла Пугачёва за время своей популярности в России и странах СНГ заработала столько денег, что нам и не снилось», — подчеркнул Рудченко.
Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал условия, при которых Пугачёва «примчится» в Россию. По его словам, артистка может вернуться, если начнётся снос её замка в деревне Грязь. Второе условие заключается в потенциальных проблемах с деньгами и активами.