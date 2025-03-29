«Столько денег, что нам и не снилось»: У беглянки Пугачёвой нашли ИП в России

Сбежавшая после начала СВО и вроде как не собирающаяся возвращаться Алла Пугачёва до сих пор не закрыла ИП в России, выяснили журналисты aif.ru после громкого скандала с участием Кристины Орбакайте, которую заподозрили в отмывании денег. Дело в том, что она получила 21 миллиона рублей за выступление, на котором исполнила всего три песни — и те, вероятно, под фонограмму.