Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столик в пляжном баре оказался римским саркофагом возрастом 1,7 тыс. лет

Удивительное открытие произошло в Болгарии.

Источник: mvr.bg

В пляжном баре в Болгарии был обнаружен древнеримский саркофаг возрастом около 1700 лет, который использовался как столик. Уникальная находка была сделана на песчаном берегу Черного моря недалеко от Варны, сообщает Daily Mail.

Необычный столик с украшениями заметил бывший полицейский, который отдыхал на пляже Св. Константина и Елены. Он немедленно сообщил о своей находке местным властям, которые привлекли археологов для исследования предмета. Они подтвердили, что саркофаг из ракушечника действительно относится к эпохе Древнего Рима.

Старинный каменный гроб украшен гирляндами, барельефами цветов и животных. По бокам красуются топоры. Крышку саркофага заменили каменной плитой, которая служила барной стойкой для посетителей. Археолог Александр Минчев и его команда установили, что структура камня и внутреннее убранство саркофага относятся ко II веку нашей эры.

Гроб был перевезен в Археологический музей в городе Варна для дальнейшего исследования. Полиция выяснила, что саркофаг стоит в баре как минимум с 2020 года. Остается неясным, откуда он был привезен, так как стиль оформления не характерен для римских артефактов, найденных в Варне. Начато досудебное расследование.

В Болгарии любой предмет, имеющий археологическую ценность, принадлежит государству. Человек, который нашел артефакт, обязан передать его в ближайший музей.