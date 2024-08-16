Столик в пляжном баре оказался римским саркофагом возрастом 1,7 тыс. лет

В пляжном баре в Болгарии был обнаружен древнеримский саркофаг возрастом около 1700 лет, который использовался как столик. Уникальная находка была сделана на песчаном берегу Черного моря недалеко от Варны, сообщает Daily Mail.
Необычный столик с украшениями заметил бывший полицейский, который отдыхал на пляже Св. Константина и Елены. Он немедленно сообщил о своей находке местным властям, которые привлекли археологов для исследования предмета. Они подтвердили, что саркофаг из ракушечника действительно относится к эпохе Древнего Рима.
Старинный каменный гроб украшен гирляндами, барельефами цветов и животных. По бокам красуются топоры. Крышку саркофага заменили каменной плитой, которая служила барной стойкой для посетителей. Археолог Александр Минчев и его команда установили, что структура камня и внутреннее убранство саркофага относятся ко II веку нашей эры.
Гроб был перевезен в Археологический музей в городе Варна для дальнейшего исследования. Полиция выяснила, что саркофаг стоит в баре как минимум с 2020 года. Остается неясным, откуда он был привезен, так как стиль оформления не характерен для римских артефактов, найденных в Варне. Начато досудебное расследование.
В Болгарии любой предмет, имеющий археологическую ценность, принадлежит государству. Человек, который нашел артефакт, обязан передать его в ближайший музей.