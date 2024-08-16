Столик в пляжном баре оказался римским саркофагом возрастом 1,7 тыс. лет

Гроб был перевезен в Археологический музей в городе Варна для дальнейшего исследования. Полиция выяснила, что саркофаг стоит в баре как минимум с 2020 года. Остается неясным, откуда он был привезен, так как стиль оформления не характерен для римских артефактов, найденных в Варне. Начато досудебное расследование.