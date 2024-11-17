Стоит ли ждать дефицита и подорожания мандаринов перед Новым годом

Глава Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак опроверг эти данные и заявил, что урожай мандаринов в Турции в 2024 году на самом деле оказался хорошим. Он уверяет, что никаких проблем с экспортом цитрусовых в Россию не возникнет.