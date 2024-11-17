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Стоит ли ждать дефицита и подорожания мандаринов перед Новым годом

Некоторые эксперты утверждают, что из-за неурожая в Турции Россию может ждать дефицит мандаринов. «Вечерняя Москва» узнала, так ли это на самом деле и сколько они будут стоить.

Источник: РИА "Новости"

В СМИ отмечают, что в Турции в этом году урожай оказался очень маленьким, а наводнение в Испании испортило больше половины цитрусовых плантаций, поэтому по всему миру наблюдаются перебои с поставками.

Глава Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак опроверг эти данные и заявил, что урожай мандаринов в Турции в 2024 году на самом деле оказался хорошим. Он уверяет, что никаких проблем с экспортом цитрусовых в Россию не возникнет.

К тому же у нас всегда есть альтернативы.

— На рынке нет марокканских мандаринов, но мы заменяем их абхазскими. Они стоят в районе 169 рублей за килограмм. Очень насыщенные по вкусу и не уступают продукту из Марокко. Дефицита мандаринов не предвидится, — рассказал экономист Юрий Осипов.

Также в магазинах сейчас продаются египетские цитрусовые — они стоят столько же, но ближе к декабрю могут подорожать примерно на 10 процентов.

В Роспотребнадзоре советуют выбирать красивые плоды без гнили и пятнышек. Спелые фрукты долго не хранятся.

Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и держать при температуре +6 градусов. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет.