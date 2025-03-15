Стоит ли запивать мандарины молоком

Недаром мандарин называют «кладовой здоровья». В нем больше 85% воды, около 7% сахара, а остальное — «букет» из витаминов, макро- и микроэлементов, кислот, эфирных масел и других веществ. Считается, что мандарин полезен целиком, от кожуры и мякоти до белой сеточки, разделяющий дольки цитрусового.
В чем польза и вред мандаринов?
Мандариновый сок, содержащий большое количество витаминов А и С, укрепляет иммунитет, кальций и калий способствуют улучшению обмена веществ, а пектин нормализует работу кишечника. Плоды хорошо утоляют голод, благотворно влияют на состояние кожи и волос и остроту зрения. Мандариновое масло известно своими регенерирующими свойствами.
Как любые цитрусовые, мандарины могут стать причиной пищевой аллергии. Противопоказаны они также страдающим хроническими заболеваниями ЖКТ (язвы, гастриты
С какими продуктами мандарины нельзя сочетать?
По словам гастроэнтеролога Екатерина Кашух, запивать мандарины молоком — это не лучшая идея. Реакции органических кислот с молочным белком может привести к проблемам с кишечником.
«Сочетание мандаринов с молоком может привести к вздутию живота и диарее», — рассказала врач.
Также она не рекомендовала есть мандарины с другими продуктами с такой же высокой кислотностью, чтобы еще больше не раздражать слизистую желудка.
С какими продуктами мандарины сочетаются хорошо?
Вообще, по словам Кашух, мандарины хороши как самостоятельный перекус. Но если вы решили их чем-то заесть, то для этих целей подойдут нейтральные продукты, к примеру овощи, морепродукты или птица. Врач рекомендует съедать не больше 2−3 мандаринов за раз.