Стоит ли запивать мандарины молоком

Вообще, по словам Кашух, мандарины хороши как самостоятельный перекус. Но если вы решили их чем-то заесть, то для этих целей подойдут нейтральные продукты, к примеру овощи, морепродукты или птица. Врач рекомендует съедать не больше 2−3 мандаринов за раз.