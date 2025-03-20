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Стоит ли увольнять неэффективных сотрудников. Риски и последствия

Периодически компании проводят оптимизацию численности персонала, избавляясь от неэффективных сотрудников. Также фирмы отказываются от проектов, не оправдавших затрат. При этом массовых сокращений, как показывают опросы работодателей, большинство компаний не планирует.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Сервис SuperJob провел опросы среди 1 600 работающих россиян и 1 000 представителей кадровых служб. Согласно первому исследованию, 34% опрошенных полагают, что массовые увольнения неэффективных кадров отрицательно влияют на производительность труда и качество работы. Эта часть респондентов подчеркивает, что новые сотрудники редко оказываются эффективнее уволенных.

20% считают, что такая оптимизация повышает качество работы команды: «Ускоряется автоматизация»; «Никто не мешает работать». 19% думают, что увольнения никак не влияют на качество работы и производительность.

Если говорить об атмосфере в коллективе, 25% считают, что увольнение неэффективных сотрудников ее оздоравливает. «Неэффективные сотрудники понижают мотивацию эффективных»; «Оставшиеся сотрудники будут стараться работать лучше», — пишут респонденты. 15% не видят здесь никакой связи. 37% респондентов считают, что массовые увольнения ухудшают микроклимат в коллективе: «Возникает ощущение, что дела у компании идут плохо».

При этом в организациях порой возникают сомнения в объективности критериев оценки: «Кто и как определяет, кто неэффективен?». 49% не могут определиться со своим отношением к политике компании в области оценки персонала. 23% полагают, что в их фирмах все прозрачно и справедливо. 16% считают, что у них слишком мягкая политика в отношении неэффективных сотрудников. 12% находят ее, наоборот, чересчур жесткой.

Аналитики подчеркивают, что массовые увольнения неэффективных сотрудников не всегда дают ожидаемый результат. Такие решения могут стать началом цепочки негативных последствий, которые приведут к потере всей команды. Каждый второй россиянин (51%) полагает, что массовые увольнения могут привести к уходу высокоэффективных сотрудников. Чаще всего это связано с увеличившимся объемом работы, но есть и другие факторы: «Сразу понятно, что положение дел в компании ухудшается»; «Начинается передел сфер влияния и нарушается баланс сил в коллективе». 29% полагают, что увольнения неэффективных кадров не приведут к уходу сильных работников: «Ценные высокоэффективные сотрудники, как правило, рады увольнению неэффективных, так как за счет своего труда вывозить всех уже надоело».

Интересно, что женщины чаще беспокоятся о негативных последствиях массовых увольнений для атмосферы в коллективе. Сильной пол же чаще прогнозируют снижение производительности труда и качества работы, а также массовый уход команды.

Влияет и размер дохода. Так, россияне с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей предупреждают об отрицательных итогах оптимизации чаще тех, кто зарабатывает меньше или больше. Сотрудники с доходом до 50 тысяч рублей в месяц более спокойно воспринимают увольнения неэффективных членов команды. Как показывают комментарии, они полагают, что перераспределение нагрузки приведет к увеличению зарплаты оставшихся сотрудников.

Опрос сотрудников проходил 11—14 марта. Он охватил 368 населенных пунктов всех регионов страны.

Опрос, проведенный среди представителей кадровых служб, показал, что в феврале у них массовых сокращений не было (как и в предыдущие два месяца). 8% опрошенных сообщили о небольших сокращениях в целях оптимизации численности. 1% указал, что у них пока не проводили оптимизацию, но планируют массовые увольнения. 3% сообщили, что в их компаниях ожидаются небольшие сокращения. 85% рассказали, что у них никого не сокращают. Это исследование проходило 1—28 февраля (194 населенных пунктов).

Ранее исследователи выяснили, что две трети россиян сталкивались с буллингом на рабочем месте. Почему начальство и сотрудники травят коллег и что с этим делать, рассказала психолог Наталья Наумова.