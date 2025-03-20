Стоит ли увольнять неэффективных сотрудников. Риски и последствия

Аналитики подчеркивают, что массовые увольнения неэффективных сотрудников не всегда дают ожидаемый результат. Такие решения могут стать началом цепочки негативных последствий, которые приведут к потере всей команды. Каждый второй россиянин (51%) полагает, что массовые увольнения могут привести к уходу высокоэффективных сотрудников. Чаще всего это связано с увеличившимся объемом работы, но есть и другие факторы: «Сразу понятно, что положение дел в компании ухудшается»; «Начинается передел сфер влияния и нарушается баланс сил в коллективе». 29% полагают, что увольнения неэффективных кадров не приведут к уходу сильных работников: «Ценные высокоэффективные сотрудники, как правило, рады увольнению неэффективных, так как за счет своего труда вывозить всех уже надоело».