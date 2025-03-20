Стоит ли увольнять неэффективных сотрудников. Риски и последствия

Сервис SuperJob провел опросы среди 1 600 работающих россиян и 1 000 представителей кадровых служб. Согласно первому исследованию, 34% опрошенных полагают, что массовые увольнения неэффективных кадров отрицательно влияют на производительность труда и качество работы. Эта часть респондентов подчеркивает, что новые сотрудники редко оказываются эффективнее уволенных.
20% считают, что такая оптимизация повышает качество работы команды: «Ускоряется автоматизация»; «Никто не мешает работать». 19% думают, что увольнения никак не влияют на качество работы и производительность.
Если говорить об атмосфере в коллективе, 25% считают, что увольнение неэффективных сотрудников ее оздоравливает. «Неэффективные сотрудники понижают мотивацию эффективных»; «Оставшиеся сотрудники будут стараться работать лучше», — пишут респонденты. 15% не видят здесь никакой связи. 37% респондентов считают, что массовые увольнения ухудшают микроклимат в коллективе: «Возникает ощущение, что дела у компании идут плохо».
При этом в организациях порой возникают сомнения в объективности критериев оценки: «Кто и как определяет, кто неэффективен?». 49% не могут определиться со своим отношением к политике компании в области оценки персонала. 23% полагают, что в их фирмах все прозрачно и справедливо. 16% считают, что у них слишком мягкая политика в отношении неэффективных сотрудников. 12% находят ее, наоборот, чересчур жесткой.
Аналитики подчеркивают, что массовые увольнения неэффективных сотрудников не всегда дают ожидаемый результат. Такие решения могут стать началом цепочки негативных последствий, которые приведут к потере всей команды. Каждый второй россиянин (51%) полагает, что массовые увольнения могут привести к уходу высокоэффективных сотрудников. Чаще всего это связано с увеличившимся объемом работы, но есть и другие факторы: «Сразу понятно, что положение дел в компании ухудшается»; «Начинается передел сфер влияния и нарушается баланс сил в коллективе». 29% полагают, что увольнения неэффективных кадров не приведут к уходу сильных работников: «Ценные высокоэффективные сотрудники, как правило, рады увольнению неэффективных, так как за счет своего труда вывозить всех уже надоело».
Интересно, что женщины чаще беспокоятся о негативных последствиях массовых увольнений для атмосферы в коллективе. Сильной пол же чаще прогнозируют снижение производительности труда и качества работы, а также массовый уход команды.
Влияет и размер дохода. Так, россияне с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей предупреждают об отрицательных итогах оптимизации чаще тех, кто зарабатывает меньше или больше. Сотрудники с доходом до 50 тысяч рублей в месяц более спокойно воспринимают увольнения неэффективных членов команды. Как показывают комментарии, они полагают, что перераспределение нагрузки приведет к увеличению зарплаты оставшихся сотрудников.
Опрос сотрудников проходил
Опрос, проведенный среди представителей кадровых служб, показал, что в феврале у них массовых сокращений не было (как и в предыдущие два месяца). 8% опрошенных сообщили о небольших сокращениях в целях оптимизации численности. 1% указал, что у них пока не проводили оптимизацию, но планируют массовые увольнения. 3% сообщили, что в их компаниях ожидаются небольшие сокращения. 85% рассказали, что у них никого не сокращают. Это исследование проходило
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