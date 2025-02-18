Стоит ли смотреть «Пророка» Феликса Умарова: отзывы кинокритиков

В российский прокат вышел дебютный фильм молодого режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Смелый байопик с элементами мюзикла рассказывает о яркой и трагичной жизни «солнца русской поэзии» вплоть до рокового выстрела. Редакция ВФокусе Mail собрала полезную информацию и отзывы критиков о кинокартине, чтобы вы наверняка знали — стоит ли покупать билеты в кинотеатр.
Данзас, Гончарова и Жуковский: актерский состав фильма
Взрослого Пушкина в фильме сыграет Юра Борисов, получивший всеобщее признание после выхода фильма «Анора». Игру актера в байопике оценивают весьма положительно. Кинокритик Тимур Алиев, хотя и подчеркнул множество недостатков фильма в рецензии для РБК Life, все же отметил, что «центром притяжения» всей кинокартины является именно Борисов, который на этот раз поразил обилием реплик и своей «кудрявой шевелюрой».
Роль Василия Жуковского в «Пророке» исполнит актер Илья Любимов, ранее сыгравший в таких фильмах, как «Неадекватные люди» и «Убежище».
Отметим, что большинство первостепенных ролей досталось молодым актерам. Ивана Пущина в фильме исполнит актер Илья Виногорский, Константина Данзаса сыграет Роман Васильев, а Наташу Гончарову — Алена Долголенко.
В фильме также снимались:
Анна Чиповская;
Флориан Десбьендра;
Евгений Шварц;
Сергей Гилев;
Кай Гетц;
Влад Фельдман.
Свежий взгляд: что известно о режиссере фильма
Феликс Умаров — российский кинорежиссер, в 2017 году окончивший операторский факультет ВГИКа. В портфолио 30-летнего Умарова десятки рекламных видеороликов для таких брендов, как Adidas, Chanel, Red Bull и Louis Vuitton. Он также срежиссировал музыкальные клипы для артистов вроде рэпера GONE. Fludd. Поэтому неудивительно, что в новом фильме появятся музыкальные вставки и нестандартное видение творчества Пушкина сквозь призму рэпа.
Первой его серьезной работой в мире кинематографа стал сериал «Домашнее поле», вышедший в 2022 году. Байопик «Пророк. История Александра Пушкина» — дебютный фильм Умарова. Давайте разберемся, как оценили его кинокритики.
Тратить ли деньги на билет в кино: рецензии критиков
Кинокартина Умарова была воспринята довольно противоречиво: одни кинокритики отметили обилие сюжетных дыр, другие, напротив, подчеркнули, что к сюжету «не придерешься». Собрали основные тезисы из актуальных рецензий в дайджест.
Положительные отзывы о фильме
«<…> фильм выглядит как красочный и дорогой блокбастер, но в то же время не вторичный. Сегодня, когда прокат наводнен сказками и в меньшей степени — патриотическими военными драмами, радоваться можно хотя бы намеку на оригинальный сюжет. Едва ли “Пророк” как художественное произведение сильнее двух фильмов Локшина, но вполне может обогнать предшественников по сборам.» — отметил Максим Ершов для «Кино ТВ».
«<…> это действительно еще один из мифов о поэте, созданный любовно, что сквозит в каждом кадре. Не попытка попрать его наследие, а попытка выковырять его из мрамора, в который его заточили годы изучения русской литературы в школах и университетах.» — пишет Вероника Скурихина для «Киноафиши».
«И если о визуальных образах и темпе повествования еще можно спорить, то очевидную красоту замысла оценят даже прожженные скептики: впервые на первый план вышел не вылизанный Пушкин-гражданин, революционер или затравленный обществом творец, а модный, изменчивый и колючий, притом чертовски обаятельный герой любого времени». Рецензия Максима Гревцева для «Кино-Театр. Ру».
«Больше всего “Пророк” похож на гирлянду тиктоков, ослепляющих своим блеском и миганием. <…> В конце концов, эта гирлянда такая яркая и красивая, что ее не хочется убирать в стол, хотя Новый год уже закончился, а “солнце русской поэзии” давно зашло.» — подчеркнул Евгений Ткачев для «Афиши Daily».
Отрицательные отзывы о фильме
«Удачным экспериментом с художественной точки зрения “Пророка” тоже назвать сложно: при красочной внешней фактуре содержание истории грешит пустотами и недомолвками — какие уж тут пророчества! С одной стороны, в картине есть свежесть, размах и, без сомнения, талантливый Юра Борисов, но ей недостает честности, объема и воздуха.» — пишет Тимур Алиев для «РБК Life».
Авторы попытались «дерзко, модно, молодежно» экранизировать страницы из школьного учебника, однако вместе с хрестоматийным глянцем незаметно стерли и самого поэта«, — отмечает в рецензии для издания “Коммерсантъ” Юлия Шагельман.
«Ты уже понимаешь, что такой авторский подход называется катастрофой, что руль доверили пьяному…», — подчеркивает Денис Корсаков для «Комсомольской правды».
«Однако едва ли “История Александра Пушкина” вышла достойной Александра Пушкина.» — выносит приговор Павел Воронков в рецензии для «Газеты.Ru».
Подводя итоги, отметим, что «Пророк. История Александра Пушкина» — фильм экспериментальный. Его определенно стоит посмотреть, чтобы оценить, как современное поколение в лице клипмейкера интерпретирует биографию великого поэта. Все же Умаров начинающий режиссер и, возможно, именно его видение покажется вам современным и оригинальным.
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