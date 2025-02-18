Стоит ли смотреть «Пророка» Феликса Умарова: отзывы кинокритиков

«<…> фильм выглядит как красочный и дорогой блокбастер, но в то же время не вторичный. Сегодня, когда прокат наводнен сказками и в меньшей степени — патриотическими военными драмами, радоваться можно хотя бы намеку на оригинальный сюжет. Едва ли “Пророк” как художественное произведение сильнее двух фильмов Локшина, но вполне может обогнать предшественников по сборам.» — отметил Максим Ершов для «Кино ТВ».

«<…> это действительно еще один из мифов о поэте, созданный любовно, что сквозит в каждом кадре. Не попытка попрать его наследие, а попытка выковырять его из мрамора, в который его заточили годы изучения русской литературы в школах и университетах.» — пишет Вероника Скурихина для «Киноафиши».

«И если о визуальных образах и темпе повествования еще можно спорить, то очевидную красоту замысла оценят даже прожженные скептики: впервые на первый план вышел не вылизанный Пушкин-гражданин, революционер или затравленный обществом творец, а модный, изменчивый и колючий, притом чертовски обаятельный герой любого времени». Рецензия Максима Гревцева для «Кино-Театр. Ру».