Стоит ли давать деньги на маникюр и наращивание ресниц девочке-подростку

Родители в первую очередь должны понимать, что в 13 лет делать ресницы и покрывать ногти гель-лаком очень вредно по медицинским показаниям. Ногтевая пластина еще до конца не сформирована, и высок риск нанести урон здоровью. Что касается ресниц, то они требуют тщательной гигиены, чтобы в глаз не попала инфекция от скапливающейся на них пыли. А подростки еще не придают должного значения гигиене — могут, например, запросто лечь спать неумытыми.