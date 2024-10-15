Стоит ли давать деньги на маникюр и наращивание ресниц девочке-подростку

Стоит ли ограничивать траты подростка на косметические процедуры, и как объяснить девочке, что подобные украшения не соответствуют ее возрасту, рассказала «МК в Питере» психолог Лариса Окулик.
Объясните, почему это может навредить
Родители в первую очередь должны понимать, что в 13 лет делать ресницы и покрывать ногти гель-лаком очень вредно по медицинским показаниям. Ногтевая пластина еще до конца не сформирована, и высок риск нанести урон здоровью. Что касается ресниц, то они требуют тщательной гигиены, чтобы в глаз не попала инфекция от скапливающейся на них пыли. А подростки еще не придают должного значения гигиене — могут, например, запросто лечь спать неумытыми.
«Моя позиция однозначна — специально давать подросткам деньги на всю эту “красоту” не стоит. Единственное, можно купить косметику для легкого макияжа: тушь для ресниц, румяна, бальзам для губ. Разумеется, увещевать, стыдить, запрещать что-то подросткам в большинстве случаев бесполезно, потому что они всегда хотят соответствовать трендам. С ними необходимо разговаривать и договариваться», — сказала эксперт.
Школа — не место для экспериментов с внешностью
Для начала стоит донести до девочки мысль о вреде подобных косметических процедур здоровью. Затем выяснить, для чего она собирается нарастить ресницы и ногти. Возможно, причина кроется в низкой самооценке: таким образом девочка-подросток хочет выделиться, доказать свою особенность. Необходимо ей помочь повысить самооценку. Разговор важно строить в русле, что повышать ее нужно не внешними атрибутами, а достижениями — например, в учебе. Вместе найдите сильные стороны ребенка и пути, которые помогут эти качества проявить, усилить.
Также рекомендую делать акцент на том, что с непомерно длинными ногтями и ресницами, с агрессивным макияжем неприемлемо ходить в школу. Это заведение со своими правилами и дресс-кодом, которым нужно соответствовать.
А главное, нужно воспитывать у ребенка чувство вкуса и стиля, показывать, как украшать себя, чтобы это выглядело эстетично. Если самим родителям это трудно сделать, можно записать девочку в школу макияжа, сводить к стилисту. Она узнает, как правильно наносить косметику, когда она уместна, а когда нет, какая одежда подчеркнет ее особенности и создаст неповторимый образ.