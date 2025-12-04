Стоимость проживания в Калининграде на Новый год стала самой высокой в РФ

Калининград стал самым дорогим направлением в России на новогодние праздники, а Адлер — самым бюджетным. Это подсчитали аналитики сервиса бронирования отелей «Отелло», сообщает ТАСС.
Так, в Калининграде проживание обойдется в среднем в 13,4 тысячи рублей в сутки, тогда как в Адлере — примерно в 6,6 тысячи рублей.
В список бюджетных, но также популярных направлений вошли Пермь, Владивосток и Тверь. Здесь стоимость за ночь в новогодние праздники не превышает 6 тысяч рублей. Немного дороже выходит для туристов проживание в Тюмени, Мурманске, Смоленске, Красноярске и Ростове-на-Дону — в среднем не более 7 тысяч рублей.