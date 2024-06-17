Сколько стоит посетить Санкт-Петербург во время выпускных

Сейчас туроператоры предлагают большой выбор путевок в Санкт-Петербург с заселением в дни праздника. Самым доступным вариантом будет тур на 3 дня — от 7700 тыс. руб. за человека. В его программу включены экскурсии с посещением достопримечательностей города. Более бюджетная поездка на праздник выпускников на четыре дня с такой же программой обойдется от 10 500 тыс. руб. на человека. Все это без учета перелетов.