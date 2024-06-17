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Сколько стоит посетить Санкт-Петербург во время выпускных

Праздник выпускников проходит каждый год. Этим летом он состоится в ночь с 28 на 29 июня.

Алые паруса в Санкт-Петербурге во время выпускных.
Источник: atorus.ru

Согласно статистике Ассоциации туроператоров, спрос на туры в Санкт-Петербург во время «Алых парусов» увеличился на 10% (1). Однако наибольший всплеск ожидается ближе к его началу, поскольку позднее бронирование очень актуально в этом сезоне. Популярным праздник считается у туристов из различных регионов, включая Москву, Сибирь и Дальний Восток.

Новость

Сейчас туроператоры предлагают большой выбор путевок в Санкт-Петербург с заселением в дни праздника. Самым доступным вариантом будет тур на 3 дня — от 7700 тыс. руб. за человека. В его программу включены экскурсии с посещением достопримечательностей города. Более бюджетная поездка на праздник выпускников на четыре дня с такой же программой обойдется от 10 500 тыс. руб. на человека. Все это без учета перелетов.

Также можно выбрать отель без трансфера и дополнительных программ. Например, две ночи в гостинице без завтрака будут стоить около 6500 тыс. руб. на двоих.

Кроме того, для тех, кто хочет получше познакомиться с городом, есть пятидневные туры. Они обычно включают в себя посещение генеральной репетиции «Алых Парусов» и экскурсии в Государственные музеи-заповедники «‎Петергоф»‎ и «‎Царское село»‎, а также в Петропавловскую крепость. Стоимость такого тура — от 21 400 тыс. руб. на одного человека.

Список источников

1. Ассоциация туроператоров. URL:

Автор: Елизавета Чеботарева