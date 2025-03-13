Стоицизм: практические советы философов на каждый день

Когда в мире происходят кризисы и потрясения, важно сохранять спокойствие и ясность ума. Можно поучиться этому у стоиков. Они умеют контролировать свои эмоции и жить в гармонии с окружающим миром. Рассказываем, какие принципы и практики стоицизма можно применять каждый день.
Что такое стоицизм простыми словами: суть философии
Учение стоиков зародилось в Древней Греции в конце IV в. до н. э. Его основателем считают Зенона — купца из кипрской колонии Китион. Он активно занимался торговлей, но после кораблекрушения, в котором потерял все состояние, перебрался жить в Афины и начал изучать философию.
Около 300 г. до н. э. Зенон основал собственную школу. Для встреч с учениками он арендовал одну из построек на афинской агоре — Расписную Стою, известную по красивым фрескам на стенах. По аналогии с этим местом новое философское учение назвали стоицизмом, а его приверженцев — стоиками (1).
Школа возникла в непростые времена, когда государство переживало политические и экономические потрясения. Стоики призывали сохранять мудрость и спокойствие, несмотря на все сложности, и разработали принципы, которые помогают справляться с внешними вызовами.
— Суть стоицизма заключается в том, чтобы жить в гармонии с природой и контролировать свои эмоции и реакции на события, которые находятся вне нашей власти, — объясняет Елена Шматова, кандидат психологических наук, психолог-исследователь.
Несмотря на древнюю историю этого учения, интерес к нему не угасает. Сегодня стоические практики, как и много веков назад, помогают людям справляться со стрессом и тревожностью и смело преодолевать все трудности. Среди современных последователей стоицизма — известные ученые и философы: Лоуренс Беккер, Массимо Пильюччи, Уильям Ирвин, Джон Селларс.
Как учат стоицизму
Зенон выделял в философском учении три главных элемента: физику, логику и этику. Стоики сравнивали свое учение с фруктовым садом. В нем логика служила оградой, физика — плодородной землей, а этика — плодами.
Физика
Стоики учили, что все процессы в мире подчиняются определенным законам природы. Задача человека — принимать вещи такими, какие они есть, и приспосабливаться к изменениям.
Когда люди осознают, что не могут повлиять на какие-то процессы, им проще адаптироваться в этом мире и справиться с тревожностью. Вместо того чтобы зацикливаться на проблемах, которые они не способны разрешить, можно переключиться на те задачи, которые им подвластны.
Понимание физического устройства мира помогает человеку лучше узнать себя. Он может изучить, как работает мышление и как формируются эмоции. Это поможет отслеживать чувства и управлять своим эмоциональным состоянием.
Кроме того, принципы физики учат уважать природу и относиться к ней бережно. Если применять их в современном мире, можно стать приверженцем экологически осознанного образа жизни и разумного потребления.
Этика
В основе этики стоицизма лежит понятие добродетели. Под ней подразумевают мудрость, справедливость, мужество и самообладание. Опираясь на них, стоики стремятся к совершенству и учитывают моральный аспект своих действий (2).
- Мудрость в стоицизме означает умение принимать обдуманные и взвешенные решения, рассуждать логически и не позволять эмоциям взять верх над разумом.
- Справедливость диктует человеку уважать законы и права других людей. Нужно быть честным, открытым и объективным.
- Мужество означает смелость в принятии решений. Человек должен иметь собственный взгляд на вещи и не бояться следовать своим принципам.
- Самообладание — это умение контролировать свои реакции и желания. Такой человек умеет сохранять спокойствие в любых ситуациях, не пасовать перед сложностями и не поддаваться на провокации.
Придерживаться принципов этики можно во всех сферах жизни. Например, на работе человек будет соблюдать трудовую дисциплину и уважительно относиться к коллегам. А в семье этика стоиков поможет принимать мудрые решения и не идти на поводу у эмоций.
Логика
Об этой части учения стоиков меньше всего сведений. Сочинения основоположников школы не сохранились, а более поздние приверженцы не описывали логические принципы досконально (3).
Известно, что стоики считали правильное мышление основой добродетельной жизни. По их мнению, только разум способен получить истинное знание. Они призывали руководствоваться логикой при принятии решений и обдумывать свои действия.
Большое внимание философы уделяли условным суждениям. Эти высказывания строятся по принципу «если, то». Стоики стремились привести все рассуждения в эту форму, чтобы вывести логические законы и найти правильные решения.
Основные принципы стоицизма
С момента возникновения философское учение развивалось и дополнялось новыми идеями. В итоге сложилось несколько основных принципов, на которые опирается стоицизм.
1. Раздвоение контроля
— Стоики разделяют мир на то, что находится под контролем человека: мысли, суждения, действия, — и то, что находится вне его: события, мнения других людей, здоровье, — объясняет психолог Елена Шматова. — Счастье и спокойствие достигаются фокусировкой на том, что мы можем контролировать, и принятием того, что не в нашей власти.
2. Виртуозность
— Стоики стремятся к развитию добродетелей, таких как мудрость, справедливость, храбрость и умеренность, — рассказывает Елена Шматова. — Они считают, что добродетель — единственное истинное благо, а все остальное — безразлично.
3. Спокойствие, или «апатия»
— Не нужно путать это понятие с безразличием, — уточняет наш эксперт. — Стоическая апатия означает не подавление эмоций, а освобождение от их деструктивного влияния. Цель — реагировать на события спокойно и разумно, не позволяя эмоциям управлять вашими действиями.
4. Жить в согласии с природой
— Стоики верят в существование всепроникающего разума (логос), управляющего Вселенной, — комментирует Елена Шматова. — Жить в согласии с логосом означает жить в гармонии с естественным порядком вещей, принимая все происходящее как часть этого порядка.
5. Принятие факта смерти
— Стоики не боятся смерти, рассматривая ее как естественный этап, — рассказывает эксперт. — Они готовятся к ней, живя добродетельной жизнью.
— Это принцип Memento mori — «Помни о смерти», — добавляет Дмитрий Регеша, VQ-коуч, гипнотерапевт, психолог и предприниматель. — Стоики часто размышляли о бренности жизни. Это помогает ценить каждое мгновение и избавляться от страха перед неизбежным.
Приемы стоицизма на каждый день
Это учение не похоже на пространные рассуждения о высоких материях. Принципы философского направления можно применять на практике и использовать в современной жизни.
— Стоицизм сегодня популярен среди предпринимателей, руководителей и людей, стремящихся к эмоциональной устойчивости, — подтверждает Дмитрий Регеша. — Основная идея — учиться сохранять внутренний покой в любой ситуации и осознавать, что наша реакция на события важнее самих событий.
Вот несколько приемов стоицизма, которые можно применять каждый день.
1. Ведение дневника
— Записывайте свои мысли и чувства, анализируйте ситуации, которые вызывают негативные эмоции, и ищите способы реагировать на них более рационально, — советует психолог Елена Шматова.
2. Дихотомия контроля
— Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с проблемой или стрессовой ситуацией, задайте себе вопрос: могу ли я это контролировать? — объясняет Дмитрий Регеша.
- Если да — фокусируйтесь на действиях.
- Если нет — отпустите ситуацию и не тратьте на нее нервы.
— Например, вы застряли в пробке. Вы не можете изменить трафик, но можете поработать над своим отношением к ситуации: включите музыку, дышите глубже, воспользуйтесь временем для размышлений, — добавляет эксперт.
3. Эмоциональное дистанцирование
— Когда сталкиваетесь с трудной ситуацией, представьте, что вы наблюдаете за собой со стороны, — советует Елена Шматова. — Это поможет снять эмоциональную нагрузку и отреагировать более рационально.
Дистанцироваться от эмоций помогает еще один прием. Выберите себе кого-то в качестве образца для подражания. Это может быть ваш знакомый, известный человек или даже нереальный герой. Например, Бэтмен. В стрессовые моменты подумайте, как бы поступил этот человек на вашем месте? Наверняка он бы не стал кричать, а взял бы себя в руки и мудро решил проблему.
4. Визуализация негативных сценариев
— Стоики использовали эту технику для подготовки к сложным ситуациям, — рассказывает VQ-коуч Дмитрий Регеша. — Каждое утро выделяйте пять минут и представляйте, что может пойти не так в течение дня. Например, подумайте, что кто-то может вас критиковать или возникнет форс-мажор. Это помогает уменьшить страх перед негативными событиями и лучше к ним подготовиться.
5. Благодарность
— Ежедневно выделяйте время, чтобы поблагодарить за то, что имеете, — советует Елена Шматова.
6. Помощь другим
— Альтруизм — важный аспект стоицизма, — уточняет Елена Шматова. — Делайте добрые дела и помогайте нуждающимся на постоянной основе.
7. Самоанализ
— Регулярно анализируйте свои действия и поступки, чтобы определить, соответствуют ли они стоическим принципам, — заключает психолог Елена Шматова.
Какие книги про стоицизм почитать
Чтобы лучше разобраться в принципах философского учения, лучше обратиться к трудам его основателей и современных последователей. Собрали несколько книг, которые помогут ближе познакомиться со стоицизмом.
- «Наедине с собой. Размышления» — дневник императора Римской империи Марка Аврелия;
- «Энхиридион» Эпиктета;
- «Нравственные письма к Луцилию» Сенеки;
- «Путь стоика» Уильяма Б. Ирвина;
- «Стоики побеждают» Маркоса Васкеса;
- «Стоик каждый день» Райана Холидея;
- «Препятствие — это путь» Райана Холидея.
— Начните с одной книги, чтобы получить общее представление о стоицизме, а затем углубляйтесь в изучение других источников, — добавляет наш эксперт Елена Шматова. — Важно помнить, что стоицизм — это не набор правил, которым нужно следовать слепо, а образ жизни, требующий постоянной практики и самоанализа.
Мнение экспертов
— Стоицизм — это способ перестать превращаться в бурю из эмоций по каждому поводу, — объясняет VQ-коуч Дмитрий Регеша. — Да, жизнь иногда преподносит сюрпризы: опоздания, дедлайны, разбитый экран телефона или любимый кофе, который заканчивается именно тогда, когда он нужен больше всего. Но ключ к спокойствию лежит в простом вопросе: «Могу ли я это контролировать?» Если да — действуйте. Если нет — расслабьтесь и подумайте, что сказал бы Марк Аврелий в вашей ситуации. Спойлер: он бы не орал".
Эксперт подчеркивает, что не обязательно становиться стоиком на 100%. Достаточно хотя бы научиться не хлопать дверью после плохого совещания и не кидать телефон в стену, если курьер привез пиццу без сыра.
— В конце концов, как говорили древние: «Жизнь коротка, кофе горячий, а эмоции можно держать под контролем». Так что вдохните глубже, примите мир таким, какой он есть, и живите спокойно. Но если вдруг почувствуете, что вот-вот сорветесь, вспомните простое правило: «Будь как стоик. Или хотя бы не как Халк», — резюмирует Дмитрий Регеша.
Психолог Елена Шматова обращает внимание, что современный стоицизм, хотя и черпает вдохновение из древних источников, может представлять определенную опасность, если неправильно интерпретировать и применять его принципы.
Эксперт перечислила несколько возможных проблем, которые могут из-за этого возникнуть.
1. Пассивность и отказ от действий и изменений
Слишком сильная вера в принятие неизбежного и фатализм могут привести к пассивному отношению к миру. Люди могут начать избегать активной борьбы за улучшение своей жизни или общества, полагаясь на то, что принесет «судьба». Человек может ошибочно заключить, что, поскольку многие вещи вне его контроля, нет смысла предпринимать какие-либо действия. Это особенно опасно в ситуациях, требующих активного сопротивления несправедливости или борьбы за свои права.
— Стоицизм призывает не к пассивности, а к принятию того, что изменить нельзя, и к активному действию там, где это возможно, — подчеркивает Елена Шматова.
2. Замалчивание эмоций и подавление чувств
Стоицизм акцентирует внимание на контроле эмоций и внутреннем покое, что может привести к ошибочному пониманию, что проявление чувств — это слабость. Поэтому люди будут их избегать и подавлять свои эмоциональные проблемы.
— Стоицизм предполагает осознанное и разумное проживание эмоций, — уточняет Елена Шматова. — Неправильное понимание апатии может привести к подавлению важных и необходимых эмоций. Это же приводит к эмоциональному выгоранию и проблемам с психическим здоровьем. Стоицизм призывает к управлению эмоциями, а не к их полному устранению.
3. Уход от ответственности
Некоторые могут использовать стоицизм как оправдание для избегания ответственности за свои действия и поступки. Они списывают неудачи на «судьбу» или «то, что вне их контроля», вместо того чтобы анализировать свои ошибки и извлекать уроки.
4. Социальная изоляция
К ней могут привести чрезмерное фокусирование на внутреннем мире и принятии всего как неизбежного.
— Человек может отстраниться от межличностных отношений, избегая конфликтов и эмоциональной близости. Стоицизм, напротив, поощряет добродетельность, которая часто проявляется во взаимоотношениях с окружающими, — считает Елена Шматова.
5. Нереалистичные ожидания
Некоторые люди могут идеализировать стоицизм и ожидать мгновенного достижения внутреннего покоя и освобождения от всех проблем. Это может привести к разочарованию и ощущению собственной неполноценности, если результат не соответствует ожиданиям.
— Стоицизм — это длительный процесс самосовершенствования, требующий постоянной практики и самоанализа, — подчеркивает эксперт Елена Шматова.
6. Оправдание жестокости
В крайних случаях неправильное понимание философии стоиков может привести к бездействию перед лицом несправедливости и безразличию к страданиям других.
Психолог Елена Шматова считает, что стоицизм может быть полезным инструментом для развития внутренней устойчивости и поддержки в тяжелые времена, но необходимо учитывать его ограничения и потенциальные отрицательные последствия. Важно применять стоические правила с разумом, сохраняя связь с эмоциями и окружающими, а также активно участвовать в социальной жизни и поддерживать других.
— Чтобы избежать этих опасностей, необходимо изучать стоицизм критично, использовать его принципы с осторожностью и рассудительностью и всегда помнить о необходимости баланса между внутренней гармонией и активной жизненной позицией, — заключает эксперт.
Главное о стоицизме
Предлагаем еще раз пройтись по основным особенностям этого философского учения.
1. Стоицизм — философская школа, возникшая в Афинах в 300 г. до н. э.
2. Стоицизм учит сильной и активной жизненной позиции. Учение предполагает дисциплину разума и контроль над мыслями и действиями.
3. Регулярные стоические практики помогают справляться с тревожностью и страхами.
4. Практики стоицизма: ведение дневника, дихотомия контроля, эмоциональное дистанцирование, визуализация негативных сценариев, благодарность, помощь другим, самоанализ.
5. Стоицизм не предлагает просто перетерпеть трудности или подавлять свои эмоции. Стоики учат решать проблемы и стремиться к лучшей жизни.
Список источников
1. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. 1995.
2. Самойленко А. Стоицизм как этическое учение. Журнал «Молодой ученый». 2022. № 3 (398).
3. Дзиова Э. Логика стоиков: от античности до современности. Журнал «Экономика и социум». 2014. № 4 (13).
Эксперты:
Елена Шматова, кандидат психологических наук, психолог-исследователь
Дмитрий Регеша, VQ-коуч, гипнотерапевт, психолог и предприниматель