Стоицизм: практические советы философов на каждый день

— Стоицизм — это способ перестать превращаться в бурю из эмоций по каждому поводу, — объясняет VQ-коуч Дмитрий Регеша. — Да, жизнь иногда преподносит сюрпризы: опоздания, дедлайны, разбитый экран телефона или любимый кофе, который заканчивается именно тогда, когда он нужен больше всего. Но ключ к спокойствию лежит в простом вопросе: «Могу ли я это контролировать?» Если да — действуйте. Если нет — расслабьтесь и подумайте, что сказал бы Марк Аврелий в вашей ситуации. Спойлер: он бы не орал".