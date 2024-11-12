Сто тысяч китайских студентов устроили ночной велопробег

Историю велопробега рассказала газета The Guardian. Все началось еще в июне: несколько однокурсников из университета Чжэнчжоу взяли велосипеды напрокат и поехали в округ Кайфын полакомиться традиционным блюдом региона, огромными пельменями в бульоне. Студенты поделились фотографиями с ночной поездки длиной в несколько часов и приписали к ним хэштег, который переводится на русский примерно так: «юность бесценна, как и ночная поездка в Кайфын».