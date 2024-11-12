Сто тысяч китайских студентов устроили ночной велопробег

Китай захватило необычное общественное движение: ночные велопробеги в поисках… вкусных пельменей. Все началось с четверых студентов — а на днях по ночным дорогам проехало уже сто тысяч учащихся. Флэшмоб набирает обороты, покоряет публику и озадачивает власти.
Историю велопробега рассказала газета The Guardian. Все началось еще в июне: несколько однокурсников из университета Чжэнчжоу взяли велосипеды напрокат и поехали в округ Кайфын полакомиться традиционным блюдом региона, огромными пельменями в бульоне. Студенты поделились фотографиями с ночной поездки длиной в несколько часов и приписали к ним хэштег, который переводится на русский примерно так: «юность бесценна, как и ночная поездка в Кайфын».
Тысячу лет назад Кайфын был столицей древнего китайского царства, но того, что станет с ним осенью 2024 года, город явно не ожидал. Хэштег завирусился в соцсетях, и в ночное путешествие стали отправляться все новые и новые студенты. Власти КНР стремятся развивать внутренний туризм, поэтому изначально проявили благосклонность к общественному движению: студенты положительно отзывались о важном историческом месте и явно ценили национальную кухню.
Студенты, конечно, не только ели пельмени: после многочасовой дороги они отдыхали в городе, осматривали его достопримечательности, покупали что-нибудь на память — казалось бы, идеальная ситуация. Во вторые выходные ноября город насчитал примерно 2 тысячи новых туристов: местные власти предположили, что это пик популярности небольшого тренда, и скоро все закончится. Они ошибались.
В прошлый четверг, пишет Гардиан, одна китайская газета восхваляла интерес молодежи к национальной кухне и истории и радовалась, что подрастающее поколение так интересуется своей страной. Но в ночь с четверга на пятницу случилось внезапное: число студентов-туристов выросло до 17 тысяч за день, и продолжило расти.
К субботе, по подсчетам наблюдателей, в город приехало 100−200 тысяч студентов из разных уголков страны. Большинство — на арендованных велосипедах. Студентами двигали исключительно добрые намерения: как рассказал один из участников велопоездки China Daily, молодые люди распевали песни, подбадривали друг друга на тяжелых участках путешествия и ощущали единство порыва.
Но Кайфын к такому потоку оказался не готов. Все места в ресторанах, кафе и гостиницах оказались заняты, все публичные пространства — запружены людьми. На кадрах из города видно десятки тысяч велосипедистов на главной улице. Полиция с помощью громкоговорителей стала активно просить студентов уехать домой — на велосипеде или на специальных бесплатных автобусах, которые предоставило государство.
Местные жители начали жаловаться на непрошенных гостей, которые съедали все пельмени, бродили толпами по улицам, бросали всюду велосипеды и мусор. В местном интернете разгорелись дискуссии на тему того, можно ли поощрять общественные движения, не создавая вокруг них дополнительную инфраструктуру.
Чтобы предотвратить повторение катастрофы, местные власти ввели временный запрет на велосипеды в городе, а приложения по прокату велосипедов теперь аннулируют заказ, сделанный в Чжэнчжоу, если выехать на велосипеде за пределы города. Некоторые университеты Чжэнчжоу пошли дальше и запретили велосипеды на своей территории, а студентов обязали запрашивать специальное разрешение, чтобы уехать с кампуса.
Ночные велопоездки набирают популярность во многих регионах Китая, но ничего похожего с тем, что увидел Кайфын, не происходило нигде.
В субботу некоторые студенты попробовали повторить путешествие — и, раз уж велосипеды запрещены, пошли в Кайфын пешком. Одна из участниц написала в соцсетях, что такая мелочь, как отсутствие велосипеда, не может остановить студента, потому что юность не держать ничем. Видимо, знаменитые кайфынские пельмени будут съедены, невзирая ни на какие ограничения.
Ранее рассказывали про новую популярную китайскую закуску, которая похожа на человеческие волосы: за ней, впрочем, велопробегов пока не устраивают.