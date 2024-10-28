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Стивен Кинг выбрал лучший фильм ужасов

Писатель отметил, что с течением времени его предпочтения менялись.

Источник: AP 2024

Стивен Кинг назвал самый страшный хоррор журналу Variety. Выбор писателя пал на «Ночь живых мертвецов».

Автор бестселлеров отметил, что зрителей разного возраста пугают разные вещи. В 16 лет самым страшным он считал «Призрак дома на холме» Роберта Уайза. На взрослого Кинга сильное впечатление произвела лента «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Однако лучшим он назвал низкобюджетный хоррор Джорджа А. Ромеро, заставивший его почувствовать ужас и беспомощность. Хотя сейчас картина скорее смешит, констатировал писатель.