Стивен Кинг выбрал лучший фильм ужасов

Автор бестселлеров отметил, что зрителей разного возраста пугают разные вещи. В 16 лет самым страшным он считал «Призрак дома на холме» Роберта Уайза. На взрослого Кинга сильное впечатление произвела лента «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Однако лучшим он назвал низкобюджетный хоррор Джорджа А. Ромеро, заставивший его почувствовать ужас и беспомощность. Хотя сейчас картина скорее смешит, констатировал писатель.