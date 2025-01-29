Стивен Фрай первым среди звезд шоу «Кто хочет стать миллионером?» выиграл £250 тыс

На этот раз Фрай практически дошел до финала, но не смог ответить на музыкальный вопрос, когда на кону было £500 тыс (~ 60,8 млн рублей). Звезда, будучи в шаге от победы, не знала, «какая из кавер-песен дольше всего оставалась в топ-40 Великобритании после того, как оригинальная версия впервые попала в чарты?». Чтобы забрать деньги, нужно было ответить «Fast Car» от Jonas Blue и Dakota, но актер сделал другой выбор.