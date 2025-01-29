Стивен Фрай первым среди звезд шоу «Кто хочет стать миллионером?» выиграл £250 тыс

Стивен Фрай, 67-летний актер и писатель, стал первым звездным гостем британской версии программы «Кто хочет стать миллионером?», выигравшим крупный приз в размере £250 тыс (~ 30,4 млн рублей), — сообщает Daily Mail.
Известно, что в 2005 году Фрай уже снимался в программе, но тогда не он не смог добиться значительных успехов. Спустя 20 лет актер решил вернуться, чтобы вновь проверить свои знания.
На этот раз Фрай практически дошел до финала, но не смог ответить на музыкальный вопрос, когда на кону было £500 тыс (~ 60,8 млн рублей). Звезда, будучи в шаге от победы, не знала, «какая из кавер-песен дольше всего оставалась в топ-40 Великобритании после того, как оригинальная версия впервые попала в чарты?». Чтобы забрать деньги, нужно было ответить «Fast Car» от Jonas Blue и Dakota, но актер сделал другой выбор.
Несмотря на обидный промах в финале, Фрай выиграл невероятную сумму и стал первым звездным гостем, достигшим такого успеха на шоу. Сообщается, что ведущий и зрители программы также были в восторге от начитанности актера, который не только правильно отвечал на вопрос, но и давал в качестве объяснения исторический контекст.
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