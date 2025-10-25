Стив Бэннон назвал поездку Трампа в Азию одной из самых рискованных

Трампа в поездке сопровождают госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.
«Джамбо джет» Трампа уже приземлился в аэропорту Куала-Лумпура, этот город станет первым в турне американского лидера. Здесь запланированы встречи с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом, а также участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
На саммит должны также прилететь новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, премьер-министр КНР Ли Цян, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Ожидаются также главы Южной Африки, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Сообщается, что участники саммита должны принять в состав АСЕАН нового — 11 — члена — Восточный Тимор. Планируется обсудить гражданскую войну в Мьянме, территориальные споры в Южно-Китайском море, ситуацию в секторе Газа, рост цифрового мошенничества в Юго-Восточной Азии, торговую войну США и Китая.
27 октября Трамп отправится в Японию, где проведет переговоры с первой в истории страны женщиной-премьером Санаэ Такаити. Президента США также примет император Нарухито.
Затем Трампа будет ждать южнокорейский город Кёнчжу и неформальный саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Трамп проведет переговоры с президентом Южной Кореи, выступит с речью на обеде с представителями деловых кругов региона.
30 октября запланированы его переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, которые пройдут там же — в Южной Корее. По данным западных СМИ, эти переговоры станут самыми напряженными. Ранее США объявили о введении с 1 ноября дополнительных 100-процентных пошлин на китайские товары.
Учитывая все это, в интервью Politico Стив Бэннон, экс-советник Трампа по политическим и стратегическим вопросам, заявил, что данная поездка Трампа — «одна из самых рискованных» и на предстоящих встречах «ставки будут настолько высоки, насколько это возможно».
СМИ пишут и о том, что нелегкими ожидаются переговоры с главными союзниками США — Южной Кореей и Японией.
Что касается Японии, то речь пойдет о спорах, как истратить инвестиции в американскую экономику в несколько сотен миллиардов долларов. И если в Белом доме рассчитывают построить на эти деньги газопровод на Аляске, то в Токио хотят пустить инвестиции на помощь японским компаниям. В Сеуле царит беспокойство, что крупные инвестиции могут расшатать местный рынок.