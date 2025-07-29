500 долларов за ребенка: как в Китае решают демографическую проблему

C 1979 по 2015 год в КНР действовала программа «одна семья — один ребенок». Так власти пытались сдержать перенаселение. Сейчас же Пекин проводит обратную политику. В 2024 году стало известно, что в Китае обзванивают одиноких мужчин и женщин с целью выяснить их планы на брак и рождение детей. В образовательных учреждениях появился курс о семье.