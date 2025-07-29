500 долларов за ребенка: как в Китае решают демографическую проблему

500 долларов будут каждый год выплачивать китайские власти на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Подсчитано, что такой мерой поддержки воспользуются около 20 миллионов семей. Агентство «Синьхуа» сообщает, что делается это для стимулирования рождаемости.
— Эти суммы слишком малы, чтобы оказать краткосрочное влияние на уровень рождаемости или потребления. Но эта политика знаменует собой важную веху в плане прямых выплат домохозяйствам и может заложить основу для увеличения бюджетных трансфертов в будущем, — цитирует РБК слова экономиста по Китаю в Capital Economics Зичунь Хуаня.
Население Китая составляет 1 416 096 094 человека. С 2020 года наблюдается снижение. Согласно прогнозу Worldometer, к 2050 году численность уменьшится до 1 260 289 093. На данный момент Поднебесная занимает второе место в списке стран по численности населения.
C 1979 по 2015 год в КНР действовала программа «одна семья — один ребенок». Так власти пытались сдержать перенаселение. Сейчас же Пекин проводит обратную политику. В 2024 году стало известно, что в Китае обзванивают одиноких мужчин и женщин с целью выяснить их планы на брак и рождение детей. В образовательных учреждениях появился курс о семье.
— Университеты являются важным местом, где студенты могут найти свою любовь, — заявили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Ранее стало известно, что в России предложили аннулировать ипотеку при рождении детей.