Стилиста Янковскую заключили под стражу

В доме Янковской был проведен обыск. Следствие установило, что она закупала товары для своих клиентов у собственницы аккаунта, представленного в сети как «консьерж-сервис по подбору реплик класса люкс» с рынка «Садовод», ТЦ «Люблино» и ТЦ «Дубровка». Это подтвердила сама владельца страницы и другие свидетели — работники рынков, которые неоднократно видели Янковскую на своих площадках и передавали ей заказы.