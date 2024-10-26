Стилист рассказала о свадебных трендах 2024 года

«Антисвадьба — это про то, что совсем не обязательно выходить к алтарю в платье, это может быть брючный костюм в духе Бьянки Джаггер или вовсе тандем джинсов и белоснежного корсета с утрированной фатой с пушистой отделкой и перчатками. А чтобы сделать образ неидеальным, попробуйте поэкспериментировать с деталями: необработанные края подола, асимметрия, мятые и жатые (специально или случайно) ткани, нарочитая эклектика. Здесь всё зависит от вашей фантазии и смелости!» — добавила стилист.