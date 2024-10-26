Стилист рассказала о свадебных трендах 2024 года

В этом году вернулся ретро-стиль ladylike — диоровский new look с жакетами Bar с узкой талией, прямые и расклешенные макси- и миди-юбки в тандеме со слингбэками и миниатюрные ридикюли, декорированные стразами, перьями и кружевом. Поэтому смело забираем в свадебный мудборд фотографии из 1950-х с ультрафеминными образами, рассказала «Известиям» 26 октября редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.
Еще один тренд родом из прошлого (правда, более давнего) — драматичные образы в духе исторических костюмов — с отсылками на XIX век, а иногда и более ранние эпохи, отметила стилист. В качестве вдохновения она посоветовала посмотреть образы итальянской модели Мариякарлы Босконо — для своего недавнего праздника она выбрала кринолин с объемными цветами, корсет с кружевной отделкой, высокие перчатки, пышную накидку и прозрачные ботфорты со шнуровкой сзади.
«Кстати, о прозрачности — даже в осенне-зимнем сезоне подиумы ломятся от обилия невесомого шифона, органзы и кружева, но, если не хотите выбирать совершенно “голое” платье, присмотритесь к прозрачным деталям, например подолу юбки, вставкам на топе или перчаткам», — порекомендовала Ишимова.
Она предположила, что самый провокационный и действительно новый тренд — антисвадьба и неидеальность.
«Антисвадьба — это про то, что совсем не обязательно выходить к алтарю в платье, это может быть брючный костюм в духе Бьянки Джаггер или вовсе тандем джинсов и белоснежного корсета с утрированной фатой с пушистой отделкой и перчатками. А чтобы сделать образ неидеальным, попробуйте поэкспериментировать с деталями: необработанные края подола, асимметрия, мятые и жатые (специально или случайно) ткани, нарочитая эклектика. Здесь всё зависит от вашей фантазии и смелости!» — добавила стилист.
Ранее, 11 октября, Судник навала «Известиям» тренды свадебных платьев 2024 года. По ее словам, в моде эффектные акценты в виде страз, перьев или кружева. Сейчас невесты любят выходить в двух за один вечер, заметила она, поэтому короткий наряд с яркими деталями — идеальный вариант для танцев и послесвадебных вечеринок.