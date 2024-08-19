Стилист объяснила, как выбрать одежду для школьника

Если в школе нет строгого дресс-кода с четкими рамками, но есть стилевое направление, нужно выбирать из того, что нравится ребенку. При этом одежда должна соответствовать школьной стилистике. Например, ребенку может нравиться одежда спортивного стиля, но в школе носить ее постоянно нельзя. В этом случае можно присмотреться к стилю casual, то есть повседневному. Так, можно подобрать брюки классического кроя под джинсу из велюра, которые смотрятся строго, но при этом имитируют фактуру джинсов. Также это могут быть карго — брюки с карманами по бокам.