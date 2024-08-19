Стилист объяснила, как выбрать одежду для школьника

В преддверии 1 сентября перед родителями школьников встает непростая задача — подобрать ребенку одежду, которая соответствует принятым в школе нормам. Стилист Анна Скороходова на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказала, как совместить официальный образ и предпочтения сына или дочери.
Эксперт подчеркнула, что школьная одежда — это не просто утилитарный предмет, но и момент самовыражения. В школе дети учатся искать грань — что можно, а что нельзя. В связи с этим компромисс при выборе школьной одежды очень важен.
Анна Скороходова подчеркнула, что, если родители придерживаются строгих рамок и загоняют в них детей, те вырастают в юношей и девушек, которые не чувствуют уместности одежды. В итоге экспериментировать со стилем они начинают уже в более взрослом возрасте, когда это выглядит странно.
Если в школе нет строгого дресс-кода с четкими рамками, но есть стилевое направление, нужно выбирать из того, что нравится ребенку. При этом одежда должна соответствовать школьной стилистике. Например, ребенку может нравиться одежда спортивного стиля, но в школе носить ее постоянно нельзя. В этом случае можно присмотреться к стилю casual, то есть повседневному. Так, можно подобрать брюки классического кроя под джинсу из велюра, которые смотрятся строго, но при этом имитируют фактуру джинсов. Также это могут быть карго — брюки с карманами по бокам.
Если подростку нравится мешковатая одежда (а сейчас это распространенное явление), можно предложить ему вариант многослойности. Это можно обыграть в стилистике преппи (стиль в одежде, произошедший от формы учеников престижных частных школ). При этом ребенок научится грамотно сочетать вещи между собой.
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