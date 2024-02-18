Стилист Демченко посоветовала покупать на распродажах вещи из натуральных тканей

Плюс февральских распродаж в том, что их проводят не только марки категории масс-маркет, но и дорогие бренды. Поэтому если в начале зимы вы боялись даже посмотреть на цену того идеального пальто в витрине премиального бутика, то сейчас самое время зайти внутрь и примерить его. Более того, после этого можно еще подумать: в отличие от масс-маркета дорогие марки не торопятся избавляться от предыдущих коллекций и тянут с действительно хорошими скидками до последнего.