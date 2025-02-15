Стиль рождался в СССР: 7 странных, но любимых трендов нашей моды, которые до сих пор обсуждают

Если у вас был болоньевый плащ, вы автоматически становились модником. Да, в нём было жарко, да, он почти не дышал, да, при каждом движении он шуршал так, что вас было слышно за километр. Но это была вещь, которая выделяла! Особенно в ходу были плащи ярких цветов: синие, зелёные, красные. Казалось бы, что в Советском Союзе с его строгими нормами цветные плащи не приживутся, но их носили все — от студентов до партийных работников. В дождливую погоду в таких плащах можно было увидеть половину города. Главное — не надевать их в жару, иначе ощущение было, будто идёшь в собственной парилке.