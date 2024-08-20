Стереограммы: что это такое и как научиться их видеть

Люди обладают бинокулярным зрением, которое позволяет видеть окружающие предметы объемными, а также различать расстояние между предметами, их удаленность и форму.
Таким образом, глаз человека различает изображения на стереограммах — рисунках или фотографиях с повторяющимися узорами, в которых при определенной фокусировке зрения можно рассмотреть объемную фигуру.
В мозге человека стереоизображение возникает в тот момент, когда совмещаются картинки, которые получены от двух глаз сразу, а также от угла, под которым линии наблюдения, исходящие от глаз к предмету, сходятся. На основании этой информации, мозг и рассчитывает степень удаления предмета от глаз.
Стереограммы как бы обманывают мозг, предоставляя неверное изображение для анализа. Оно составлено на основе определенных особенностей человеческого восприятия.
Как научиться видеть стереоизображение
Главное — умение управлять движениями глаз и фокусировкой зрения. В таком случае у вас получится увидеть изображение на стереограмме.
Способ первый
Представьте, что на картинке ваше изображение. Расфокусируйте взгляд и постарайтесь сосредоточиться на своем отражении, расслабившись.
Через какое-то время на картинке появится объемное изображение, которое со временем начнёт возникать быстрее и четче.
Способ второй
Постарайтесь расслабиться и не напрягать зрение. Не фиксируйте свое внимание на одной точке изображение.
Постепенно картинка начнет меняться. Обычно рельефное изображение сначала возникает в определенном месте, но не нужно переводить взгляд на него. Продолжайте смотреть без фокусировки зрения. Так, со временем 3D-рисунок проявится полностью.
Способ третий
Поднесите картинку как можно ближе к глазам. Изображение станет расплывчатым. Не меняя направления взгляда, начинайте отодвигать рисунок от лица.
Примерно на расстоянии руки появится объемное изображение. Если же у вас не получилось, не отчаивайтесь и начните заново. Со временем вы увидите объемный рисунок.
Польза стереоизображений
Стереокартинки могут быть особенно полезны для людей, которые регулярно подвергаются излучениям монитора компьютера или телефона. Некоторые люди устанавливают подобные изображения на главный экран, чтобы при переутомлении свернуть приложения и вкладки и расслабить глаза.
При просмотре стереограмм появляются следующие положительные эффекты:
- улучшается кровообращение глаз;
- улучшается работа аппарата приспособления и фокусировки;
- улучшается проводимость нервных клеток;
- ткань глазного яблока насыщается кислородом.
Когда взгляд сосредоточен на стереоизображении, цилиарная мышца, которая контролирует хрусталик, сначала напрягается, а затем расслабляется. Подобный эффект обычно появляется при разглядывании объектов вдали.
Просмотр стереокартинок — это своего рода физкультура для глаз. Она может помочь при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Офтальмологи рекомендуют людям с близорукостью разглядывать такие изображения без очков или линз.
Помимо прочего, стереокартинки полезны для психологического здоровья. Так, изображения помогают расслабиться, прийти к необходимому решению и развить концентрацию внимания.
Стереокартинки не вредят зрению, однако важно не забывать моргать, чтобы не дать глазу «высохнуть».
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