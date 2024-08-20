Стереограммы: что это такое и как научиться их видеть

В мозге человека стереоизображение возникает в тот момент, когда совмещаются картинки, которые получены от двух глаз сразу, а также от угла, под которым линии наблюдения, исходящие от глаз к предмету, сходятся. На основании этой информации, мозг и рассчитывает степень удаления предмета от глаз.