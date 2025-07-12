Степашин назвал объединение Германии ошибкой СССР

Достигнутые между президентом СССР Михаилом Горбачевым и канцлером ФРГ Гельмутом Колем договоренности в июне 1990 года в Москве и на Северном Кавказе, открыли путь к завершению переговоров «шестерки». Президент СССР дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе и на размещение на территории бывшей ГДР сил бундесвера, не интегрированных в НАТО. Делегация ФРГ добилась также согласия советского руководства на полный государственный суверенитет объединенной Германии. Германская сторона обязалась не размещать иностранные войска НАТО, а также ядерное оружие и средства его доставки на территории бывшей ГДР и ограничить свои вооруженные силы 370 тысячами человек. Одновременно ФРГ обещала оказать финансовую помощь в выводе советских войск с территории Германии.