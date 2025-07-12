Степашин назвал объединение Германии ошибкой СССР

Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии вступил в силу 3 октября 1990 года: с 00 часов этого дня ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин — как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.
«Я считаю, что наша грубейшая была ошибка — это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было. Кстати, тоже международное право — никакого референдума не проводилось. Сломали стену и поглотили Восточную Германию. А товарищ (президент СССР Михаил — ред.) Горбачев получил Нобелевскую премию», — сказал он в интервью РИА Новости.
По мнению Степашина, нужно было торговаться. Он вспомнил свою встречу с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем и то, как Коль рассказывал, что не поверил и был удивлен тому, как легко согласился Горбачев на объединение Германии.
«Подмахнули. А потом еще немцам оказались должны. Я летал в Кёльн на “большую восьмерку”, когда я был премьер-министром. Мы тогда договорились о списании 32 миллиардов долларов долгов. Мы еще немцам оказались должны, отдав все», — добавил Степашин.
Вопрос о судьбе Германии, ее государственном устройстве и послевоенных границах являлся предметом обсуждения на встречах представителей ведущих стран-участниц антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритании и США) в годы Второй мировой войны, в том числе на Тегеранской конференции 1943 года и Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года. После капитуляции Германии их позиция была окончательно согласована на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года и изложена в принятых на ней документах.
Державы-победительницы договорились рассматривать Германию как единое экономическое и политическое целое, провести ее демилитаризацию, денацификацию, демократизацию и декартелизацию. Восточная граница Германии устанавливалась по рекам Одер и Западный Нейсе.
В условиях «холодной войны» нарастание противоречий между СССР и западными союзниками, отход последних от выполнения ранее принятых решений по Германии и отказ от проведения совместного с СССР курса в германских делах привели к образованию в мае 1949 года на базе американской, британской и французской зон оккупации Федеративной Республики Германия и, в качестве ответного шага, к созданию на базе Советской зоны оккупации Германии в октябре 1949 года Германской Демократической Республики.
Достигнутые между президентом СССР Михаилом Горбачевым и канцлером ФРГ Гельмутом Колем договоренности в июне 1990 года в Москве и на Северном Кавказе, открыли путь к завершению переговоров «шестерки». Президент СССР дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе и на размещение на территории бывшей ГДР сил бундесвера, не интегрированных в НАТО. Делегация ФРГ добилась также согласия советского руководства на полный государственный суверенитет объединенной Германии. Германская сторона обязалась не размещать иностранные войска НАТО, а также ядерное оружие и средства его доставки на территории бывшей ГДР и ограничить свои вооруженные силы 370 тысячами человек. Одновременно ФРГ обещала оказать финансовую помощь в выводе советских войск с территории Германии.