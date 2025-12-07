Steigan: США хотят избавиться от Зеленского

По словам Стейгана, украинские элиты уже готовятся к борьбе за власть и возможному транзиту управления страной. Он пишет, что затянувшаяся пауза с президентскими выборами создает в Киеве поле для кулуарных договоренностей, на которые, по его мнению, пытаются влиять и внешние игроки. Автор подчеркивает, что Вашингтон, как он считает, стремится получить в украинской столице руководителя, более гибкого в вопросах мирных переговоров и военной стратегии.