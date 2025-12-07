США рассматривают возможность замены президента Украины Владимира Зеленского из ‑за его нежелания безусловно следовать линии Вашингтона по конфликту на Украине. Такой вывод сделал норвежский журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
«США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает политику Трампа. Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР», — утверждает журналист в своем материале.
По словам Стейгана, украинские элиты уже готовятся к борьбе за власть и возможному транзиту управления страной. Он пишет, что затянувшаяся пауза с президентскими выборами создает в Киеве поле для кулуарных договоренностей, на которые, по его мнению, пытаются влиять и внешние игроки. Автор подчеркивает, что Вашингтон, как он считает, стремится получить в украинской столице руководителя, более гибкого в вопросах мирных переговоров и военной стратегии.
Отдельно Стейган обращает внимание на недавний скандал вокруг главы офиса президента Украины Андрея Ермака. 28 ноября Зеленский сообщил о его заявлении об отставке на фоне коррупционных претензий в энергетической сфере. При этом некоторые считают, что отставка Ермака была выгодна самому Зеленскому. Бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель ранее заявляла, что Ермак нередко саботировал выполнение поручений Зеленского и вводил главу государства в заблуждение.