Стаж не сработает. Эксперт рассказала, кто сможет выйти на пенсию в 2025

Однако больше они расти не будут, рассказала aif.ru доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«2024 год был последним по меньшему количеству ИПК и стажу в переходном периоде, — отметила эксперт. — С 2025 года для выхода на страховую пенсию необходимо иметь 15 лет стажа и не менее 30 ИПК. Но, согласно графику, в 2025 году на пенсию смогут выйти только отдельные категории граждан: работники по отдельным вредным и опасным профессиям, “северяне”, безработные предпенсионеры, многодетные матери. Остальным придется трудиться до 2026 года — так прописано в законе».
Напомним, по задумке пенсионная реформа должна завершиться к 2028 году. Тогда возраст выхода на пенсию должен увеличиться на пять лет, и для мужчин будет наступать в 65 лет, а для женщин — в 60. Причем если пенсионный возраст еще продолжит расти после 2025-го, то минимальные требования к стажу и количеству баллов — нет.
«Это минимум, и он останется после 2026 года», — подчеркнула Иванова-Швец.
Вместе с тем с января увеличится и стоимость одного пенсионного балла. Сейчас коэффициент дает к выплатам чуть больше 133 рублей, а будет — 142,76 рубля. Но теперь тем, кто хочет докупить немного недостающих баллов, будет сложнее это сделать. На фоне увеличения МРОТ их продадут не за 50 789,88 рубля за штуку, как сейчас, а уже за 59 241,6 рубля.