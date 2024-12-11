Стаж не сработает. Эксперт рассказала, кто сможет выйти на пенсию в 2025

Вместе с тем с января увеличится и стоимость одного пенсионного балла. Сейчас коэффициент дает к выплатам чуть больше 133 рублей, а будет — 142,76 рубля. Но теперь тем, кто хочет докупить немного недостающих баллов, будет сложнее это сделать. На фоне увеличения МРОТ их продадут не за 50 789,88 рубля за штуку, как сейчас, а уже за 59 241,6 рубля.