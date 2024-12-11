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Стаж не сработает. Эксперт рассказала, кто сможет выйти на пенсию в 2025

С 2025-го увеличивается минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), необходимых для выхода на пенсию с 28,2 до 30.

Источник: РИА "Новости"

Однако больше они расти не будут, рассказала aif.ru доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«2024 год был последним по меньшему количеству ИПК и стажу в переходном периоде, — отметила эксперт. — С 2025 года для выхода на страховую пенсию необходимо иметь 15 лет стажа и не менее 30 ИПК. Но, согласно графику, в 2025 году на пенсию смогут выйти только отдельные категории граждан: работники по отдельным вредным и опасным профессиям, “северяне”, безработные предпенсионеры, многодетные матери. Остальным придется трудиться до 2026 года — так прописано в законе».

А вот уже с 2026 года в график выхода на пенсию включат мужчин 1962 года и женщин 1967 года рождения при наличии минимального количества баллов (30) и стажа (15 лет).

Напомним, по задумке пенсионная реформа должна завершиться к 2028 году. Тогда возраст выхода на пенсию должен увеличиться на пять лет, и для мужчин будет наступать в 65 лет, а для женщин — в 60. Причем если пенсионный возраст еще продолжит расти после 2025-го, то минимальные требования к стажу и количеству баллов — нет.

«Это минимум, и он останется после 2026 года», — подчеркнула Иванова-Швец.

Вместе с тем с января увеличится и стоимость одного пенсионного балла. Сейчас коэффициент дает к выплатам чуть больше 133 рублей, а будет — 142,76 рубля. Но теперь тем, кто хочет докупить немного недостающих баллов, будет сложнее это сделать. На фоне увеличения МРОТ их продадут не за 50 789,88 рубля за штуку, как сейчас, а уже за 59 241,6 рубля.