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Стая фламинго и «Глаз дракона»: выбраны самые красивые фото с дронов

Опубликованы снимки победителей конкурса Drone Photo Awards 2024.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Иногда полезно взглянуть на привычные вещи под новым ракурсом: например, с высоты птичьего полета. Тем более, что сейчас это могут сделать не только птицы, а любой, у кого есть дрон с фотокамерой — иногда получается безумно интересно. На днях завершился конкурс на самое красивое фото с дрона Drone Photo Awards 2024. Церемония награждения прошла в итальянской Сиене.

Главный приз получила работа «Дрейфующие в космосе» Гиляда Топаза — на ней изображены туристы в красных комбинезонах, отдыхающие на черной поверхности Балтийского моря.

Фото года | «Дрейфуя в космосе» — Гиляд Топаз
Фото года | «Дрейфуя в космосе» — Гиляд ТопазИсточник: Gilad Topaz/Drone Photo Awards 2024

А первое место в категории «Город» занял российский фотограф Юрий Столыпин, сфотографировавший петербургский небоскреб «Лахта-центр», утопающий в облаках.

«Ракета» — Юрий Столыпин
«Ракета» — Юрий СтолыпинИсточник: Yuriy Stolypin/Drone Photo Awards 2024

Кроме этого среди победителей: скальные формации, стадо фламинго, минималистичный скейтбордист и последствия извержения вулканов.

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