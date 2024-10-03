Стая фламинго и «Глаз дракона»: выбраны самые красивые фото с дронов

Иногда полезно взглянуть на привычные вещи под новым ракурсом: например, с высоты птичьего полета. Тем более, что сейчас это могут сделать не только птицы, а любой, у кого есть дрон с фотокамерой — иногда получается безумно интересно. На днях завершился конкурс на самое красивое фото с дрона Drone Photo Awards 2024. Церемония награждения прошла в итальянской Сиене.
Главный приз получила работа «Дрейфующие в космосе» Гиляда Топаза — на ней изображены туристы в красных комбинезонах, отдыхающие на черной поверхности Балтийского моря.
А первое место в категории «Город» занял российский фотограф Юрий Столыпин, сфотографировавший петербургский небоскреб «Лахта-центр», утопающий в облаках.
Кроме этого среди победителей: скальные формации, стадо фламинго, минималистичный скейтбордист и последствия извержения вулканов.