Ставка за билет на «Щелкунчика» в Большом театре достигла 100 тысяч рублей

Большой театр в воскресенье в 10.00 мск начал продажу билетов на балет «Щелкунчик» 25 декабря. Торги завершились в 12.39 мск.
Лучшее предложение за один билет в партер составило 100 тысяч рублей при начальной цене в 50 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны на билеты во втором ряду партера — с 9 по 11 места.
Наибольшая ставка за комплект из двух билетов составила 150 тысяч рублей при начальной цене 100 тысяч рублей — это билеты в партер на первый ряд, 16 и 17 места.
Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. Так, 25 декабря в 12.00 на сцену выйдут Мария Кошкарева и Артемий Беляков, дирижером выступит Павел Сорокин.
Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля «Щелкунчик». Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день — утром и вечером.