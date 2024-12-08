Ставка за билет на «Щелкунчика» в Большом театре достигла 100 тысяч рублей

Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля «Щелкунчик». Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день — утром и вечером.