Статусную гробницу раскопали в столице Древней Македонии

Как сообщает Heritage Daily, гробница была обнаружена во время строительства новой канализационной сети. Оказалось, что на протяжении столетий вход в нее был завален грудой камней. По мнению исследователей, гробница датируется III веком до нашей эры, то есть она была построена уже после правления Александра Македонского.
Усыпальница расположена рядом с аналогичной гробницей раскопанной еще в 1969 году. Внутри сооружения ученые нашли погребальную камеру размерами 3,7×2,7 метра. Стены по периметру украшены необычным узором в виде золотой ленты с бантами. В гробнице был похоронен мужчина, рядом с телом которого археологи нашли щит усиленной конструкции и несколько разных видов оружия.
Судя по архитектуре сооружения и найденному оружию, погребенный мужчина обладал высоким социальным статусом, вероятно, был знатным человеком. Рядом с ним археологи нашли останки женщины, которая вполне могла быть женой погребенного мужчины. Подле нее были обнаружены различные украшения, в том числе бусы и ожерелья, а также золотой миртовый венок, что тоже указывает на высокий статус владельцев гробницы.
Идентифицировать их личности пока не удалось, но известно, что в древности город Эги был столицей Македонии и служил местом погребения представителей царской семьи. Только в начале IV века до нашей эры столица была перенесена в город Пелла. Известно также, что в Эгах царь Филипп II Македонский был убит Павсанием Орестисом, одним из семи его телохранителей. Считается, что убийцу наняла царица Олимпиада, мать Александра Великого, которая тем самым помогла своему сыну взойти на трон.