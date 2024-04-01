Статусную гробницу раскопали в столице Древней Македонии

Идентифицировать их личности пока не удалось, но известно, что в древности город Эги был столицей Македонии и служил местом погребения представителей царской семьи. Только в начале IV века до нашей эры столица была перенесена в город Пелла. Известно также, что в Эгах царь Филипп II Македонский был убит Павсанием Орестисом, одним из семи его телохранителей. Считается, что убийцу наняла царица Олимпиада, мать Александра Великого, которая тем самым помогла своему сыну взойти на трон.