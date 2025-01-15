Стать сверхчеловеком. Врач Жарова рассказала о самой полезной диете

В целом средиземноморская диета считается безопасной и универсальной, но при наличии аллергии или непереносимости некоторых продуктов (например, рыбы, морепродуктов, орехов или глютена) необходимо адаптировать меню, исключив потенциально опасные компоненты. Также если у человека есть серьезные хронические заболевания почек, печени или другие состояния, требующие ограничения белка или определённых микроэлементов, стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем переходить на новый рацион. Важно помнить, что даже при самой полезной системе питания требуется индивидуальный подход с учётом особенностей организма и рекомендаций профильных специалистов.