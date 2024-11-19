Стать счастливым: как выбрать себе хобби

Многие исследования показывают, что хобби помогают в лечении таких психических заболеваний, как депрессия, тревожность и хронический стресс. А спортивные увлечения также помогут укрепить тело, защитить от развития ишемической болезни сердца, снижения когнитивных функций и деменции. А еще оно помогает избегать вредных привычек, так как если тратить время на полезные и приносящие удовольствия увлечения, то на них не останется ни сил, ни желания.