Стать счастливым: как выбрать себе хобби

Для каждого человека хобби означает что-то свое. Так, одни люди видят в нем смысл жизни, в то время как для других оно существует для того, чтобы занять свободное время.
Есть люди, которые не могут найти хобби. В это же время зумеры признаются, что они ищут себе какие-то необычное увлечения, чтобы все подумали, что они не такие, как все, и загадочные.
Но хобби в мире слишком много, как же найти себе подходящее? Разбираемся в этом вопросе и рассказываем, чем полезны увлечения.
Что такое хобби и чем оно полезно
Хобби — это занятие в свободное время, которое отличается от рутинных дел. Любое такое дело помогает мозгу взбодриться, переключиться и перестроиться.
Многие исследования показывают, что хобби помогают в лечении таких психических заболеваний, как депрессия, тревожность и хронический стресс. А спортивные увлечения также помогут укрепить тело, защитить от развития ишемической болезни сердца, снижения когнитивных функций и деменции. А еще оно помогает избегать вредных привычек, так как если тратить время на полезные и приносящие удовольствия увлечения, то на них не останется ни сил, ни желания.
Также хобби помогают развивать Hard Skills, то есть жесткие навыки — это те знания и умения, которые человек приобретает в течение жизни. Так, например, шахматы развивают логику и продумывать на несколько шагов вперед. А командные спортивные игры помогают развивать взаимопомощь и усиливают коммуникативные навыки.
Помимо прочего, человек нуждается в самореализации и признании. Он ощущает гордость за свои достижения в любимом деле и хвалит самого себя, что положительно влияет на психическое состояние.
Как найти себе хобби
Не стоит думать, что поиск хобби — это сложно, долго и мучительно. Есть несколько советов.
Определитесь со своими желаниями и интересами
Хобби нужно искать в самом себе. Чаще всего увлечения тянутся во взрослую жизнь из детства.
Например, в детстве вы любили прогулки на свежем воздухе или катание на велосипеде. В таком случае стоит попробовать активные виды спорта или походы. Если же вам нравилось придумывать рассказы и фантазировать или мастерить что-то своими руками, подойдут писательство или рукоделие (вышивание, макраме или даже реставрация старой мебели),
Психологи говорят, что то, что пришло на ум самым первым — самое правильное решение. Поэтому стоит искать хобби в далеком прошлом.
Посмотрите на других людей
Спросите, чем в свободное время занимаются ваши друзья, знакомые и родственники. Послушайте их истории. Может быть вы «заразитесь» увлечением и таким образом найдете то, что вам по душе.
Можно также пойти за компанию куда-либо. Так, если вас приглашают на танцы, не спешите отказываться. Вполне возможно, вам понравится, и вы будете сами заниматься танцами.
Помимо прочего, можно посмотреть на блогеров, почитать полезные статьи на тему ваших интересов.
Не зацикливайтесь на одном
Важно понимать, что вам действительно нравится, и не зацикливаться на одном хобби. Так, если вы пришли в спортивный зал и после тренировки поняли, что это не ваше, поищите другое занятие. Если вам все же нравится спорт, задумайтесь о танцах или борьбе.
Всегда важно быть открытым новому. Кто знает, может быть, будет шанс найти для себя новое увлечение, о существовании которого вы даже не подозревали.
Посмотрите на свой ежедневный график
Подумайте, сколько вы готовы тратить времени на свое хобби. Если у вас мало свободного времени, найдите что-то, чем можно заняться недалеко от дома или и вовсе дома.
Вы можете заниматься спортом в своей квартире, вышивать, что-то мастерить, читать книги или изучать иностранные языки. А некоторые увлечения можно совмещать с поездкой до работы.
Изучите финансовые возможности
Некоторые виды спорта могут быть затратными с точки зрения финансов. Так, экстремальные виды спорта и абонемент в спортивный зал стоят дорого. То же касается экипировки или определенных вещей для увлечений (например, фигурное катание требует покупки профессиональных коньков и костюмов для соревнований, а коллекционирование редких предметов может влететь в копеечку).
Если вы не готовы погрузиться в хобби с головой, стоит начать с чего-то менее дорогостоящего.
Пофантазируйте
Представьте, что у вас уже все есть, вы счастливы. Чем вы занимаетесь при этом? Поете, занимаетесь спортом, играете на музыкальных инструментах? Загляните в будущее. Как мы уже писали выше, то, что придет первым в голову, на то и стоит обратить внимание. Возможно, это станет увлечением всей вашей жизни.
Можно ли совместить хобби и работу?
Говорят, что если найти дело по душе, не придется работать ни дня в своей жизни. Конечно, с одной стороны, это утверждение верно. Можно заработать на своих увлечениях. Однако совмещение их и работы имеет как плюсы, так и минусы.
Плюсы совмещения:
- позитивные эмоции во время работы;
- постоянное совершенствование навыков;
- отсутствие необходимости переступать через себя, чтобы выполнить рабочие задачи.
Минусы совмещения:
- можно «поймать» эмоциональное выгорание. Даже позитивные эмоции могут привести к усталости, в особенности когда их слишком много;
- узконаправленное развитие мозга. мозг совершенствуется только в одном деле, поэтому с возрастом будет сложно перестроиться на что-то другое;
- от хобби может появиться зависимость, которая негативно скажется на других сферах жизни.
Не стоит расстраиваться, если хобби сначала казалось интересным, но со временем стало скучным. Попробуйте что-то другое, действуйте по методу проб и ошибок, чтобы найти то, что вам по душе.
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