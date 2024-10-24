Стать пользователем соцсетей в Норвегии можно только с 15 лет

Ранее в стране уже было установлено минимальное возрастное ограничение — 13 лет. Однако, несмотря на меры предосторожности, по данным норвежского управления СМИ, более половины девятилетних, 58% десятилетних и 72% одиннадцатилетних детей все это время активно пользовались соцсетями. В связи с этим правительство пообещало принять дополнительные меры предосторожности, чтобы дети не могли обойти возрастные ограничения.