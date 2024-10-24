Стать пользователем соцсетей в Норвегии можно только с 15 лет

Норвегия вводит строгое ограничение по минимальному возрасту для пользователей социальных сетей — 15 лет. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере признал, что контроль за цензом будет «тяжелой битвой», однако политики все же должны вмешаться, чтобы защитить детей от «власти алгоритмов».
По словам лидера лейбористской партии, платформы социальных сетей используются промышленностью не по назначению, негативно влияя на разум молодежи.
Ранее в стране уже было установлено минимальное возрастное ограничение — 13 лет. Однако, несмотря на меры предосторожности, по данным норвежского управления СМИ, более половины девятилетних, 58% десятилетних и 72% одиннадцатилетних детей все это время активно пользовались соцсетями. В связи с этим правительство пообещало принять дополнительные меры предосторожности, чтобы дети не могли обойти возрастные ограничения.
Дети должны быть защищены от вредоносного контента в социальных сетях. Это крупные технологические гиганты, выступающие против маленьких детских мозгов. Мы знаем, что это тяжелая битва, но здесь необходима политика.
Отдельно отметим, что в своей речи премьер-министр заявил, что понимает, что соцсети могут предложить одиноким детям сообщество и возможность самовыражения, однако негативное воздействие перечеркивает все преимущества и мешает социальной адаптации в реальной жизни.
Известно, что в настоящее время введение аналогичного ограничения рассматривается властями Австралии и Франции.
Ранее рассказывали, почему, по мнению психолога, детям нельзя бесконтрольно пользоваться смартфонами.