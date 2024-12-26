Стас Пьеха заявил, что не позволит своему сыну стать звездой по блату

«Вот если он займется музыкой и выберет “Фабрику звезд” или любой другой проект, я, естественно, буду рад. Только главное — чтобы он чем-то интересовался и делал в этой жизни что-то не деструктивное, конечно. А я буду поддерживать его, но по блату ничего не будет. У меня блата не было — у него тоже не будет», — рассказал певец изданию «Газета.ру».