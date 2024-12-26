Стас Пьеха заявил, что не позволит своему сыну стать звездой по блату

Российский певец Стас Пьеха сказал, что не хочет помогать своему 10-летнему сыну Петру пробиваться в шоу-бизнес. При этом он будет рад, если мальчик тоже решит стать музыкантом.
Петр пока еще ни разу не выступал со своим отцом на одной сцене. Однако Стас Пьеха отметил, что мальчику нравится даже просто стоять на ней.
«Вот если он займется музыкой и выберет “Фабрику звезд” или любой другой проект, я, естественно, буду рад. Только главное — чтобы он чем-то интересовался и делал в этой жизни что-то не деструктивное, конечно. А я буду поддерживать его, но по блату ничего не будет. У меня блата не было — у него тоже не будет», — рассказал певец изданию «Газета.ру».
Ранее Стас Пьеха представил видео на композицию «Дети Петра», посвященную Санкт-Петербургу.