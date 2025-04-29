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Стас Намин получил армянский паспорт

ЕРЕВАН, 29 апр — РИА Новости․ Музыкант и продюсер Стас Намин сообщил, что получил армянский паспорт и будет периодически приезжать в Армению.

Источник: © РИА Новости

Стас Намин является внуком советского государственного деятеля Анастаса Микояна.

«Я действительно получил (армянский-ред.) паспорт вместе со своей семьей. Нам здесь очень нравится — даже маленьким детям. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь ее ремонтом. Скорее всего, будем жить здесь тоже,» — цитирует слова Намина агентство Sputnik Армения.

Он уточнил, что сегодня живет между США и Россией, а вскоре его жизнь будет связана уже с тремя странами. «Я бы хотел что-то нужное важное сделать для армянской культурной жизни. Неслучайно же я сюда переехал, хотя буду находиться не все время», — сказал он.