Стас Намин получил армянский паспорт

Он уточнил, что сегодня живет между США и Россией, а вскоре его жизнь будет связана уже с тремя странами. «Я бы хотел что-то нужное важное сделать для армянской культурной жизни. Неслучайно же я сюда переехал, хотя буду находиться не все время», — сказал он.