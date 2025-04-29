Стас Намин получил армянский паспорт

Стас Намин является внуком советского государственного деятеля Анастаса Микояна.
«Я действительно получил (армянский-ред.) паспорт вместе со своей семьей. Нам здесь очень нравится — даже маленьким детям. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь ее ремонтом. Скорее всего, будем жить здесь тоже,» — цитирует слова Намина агентство Sputnik Армения.
Он уточнил, что сегодня живет между США и Россией, а вскоре его жизнь будет связана уже с тремя странами. «Я бы хотел что-то нужное важное сделать для армянской культурной жизни. Неслучайно же я сюда переехал, хотя буду находиться не все время», — сказал он.