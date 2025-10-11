Старый-новый премьер Франции, почему он вернулся

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны. Решение принято всего через четыре дня после того, как глава правительства заявил, что «его миссия завершена» и покинул пост.
Лекорню, возглавлявший кабинет лишь 27 дней — рекордно короткий срок за последние 67 лет, — согласился вернуться «из чувства долга перед государством». Однако, как отмечают французские СМИ, он поставил условие: в новом правительстве не должно быть политиков, намеренных участвовать в президентских выборах 2027 года.
Назначение состоялось на фоне затяжного политического кризиса, в котором оказалась пятая республика. После июльских парламентских выборов Макрон лишился устойчивого большинства, а переговоры о создании нового правительства сопровождались открытым противостоянием между центристами, правыми и левыми партиями.
В Елисейском дворце рассчитывают, что возвращение Лекорню позволит стабилизировать ситуацию и ускорить принятие бюджета до конца года — ключевого документа, от которого зависит работа правительства и финансирование регионов.
Самое короткое премьерство в новейшей истории
Первое назначение Лекорню состоялось 9 сентября после отставки Франсуа Байру. Его кабинет просуществовал меньше месяца, а обновлённый состав правительства, объявленный вечером накануне отставки, продержался всего одну ночь.
Тринадцать министров сохранили свои посты, что вызвало резкую критику со стороны как оппозиции, так и части союзников Макрона. Правые обвинили президента в «институциональном хаосе», левые — в «пренебрежении к демократическим процессам».
Предыдущий антирекорд принадлежал Мишелю Барнье, возглавлявшему кабинет с сентября по декабрь 2024 года — 90 дней. Франсуа Байру, предшественник Лекорню, продержался в кресле 269 дней, но был отправлен в отставку решением Национального собрания на фоне политического и экономического кризиса.
Кризис демократии
Возвращение Лекорню прокомментировал политический журналист и автор RT Константин Придыбайло. В своем Telegram-канале Придыбайло назвал ситуацию с премьером Франции «кризисои демократии».
«На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии — мнение французов больше не учитывается», — написал он.
Лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла охарактеризовал новое правительство Лекорню как «изолированное и оторванное от реальности». По его мнению, кабинет Макрона — «плохая шутка, позор демократии и унижение для французов». Барделла добавил, что его партия «немедленно вынесет вотум недоверия» новому правительству, которое существует «только из страха перед роспуском и народом».