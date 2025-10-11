Старый-новый премьер Франции, почему он вернулся

Лекорню, возглавлявший кабинет лишь 27 дней — рекордно короткий срок за последние 67 лет, — согласился вернуться «из чувства долга перед государством». Однако, как отмечают французские СМИ, он поставил условие: в новом правительстве не должно быть политиков, намеренных участвовать в президентских выборах 2027 года.