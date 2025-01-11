Стартовая площадка к звездам: 65 лет Центру подготовки космонавтов

За 65 лет своего существования ЦПК подготовил более 500 отечественных космонавтов. 134 советских и российских космонавта преодолели земное притяжение и отправились в космические экспедиции. Сейчас в звездном отряде России 28 человек: 24 космонавта и 4 кандидата в космонавты, из них 14 — с опытом полетов. А всего в ЦПК трудятся около 1400 уникальных специалистов, разрабатывающих и совершенствующих эксклюзивные методики по обучению и тренировке «рабочих» космоса.
«Летчик-истребитель — требуемый универсал»
Как все начиналось? В самый первый отряд космонавтов по предложению Главного конструктора Сергея Королева набрали исключительно летчиков-истребителей. Королев говорил: «Летчик-истребитель — это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолете. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер…».
Отбор был жесточайший. Рассматривались документы на 3461 летчика истребительной авиации в возрасте до 35 лет. Для первичной беседы пригласили только 347 человек, а к медобследованию — 206. По здоровью отчислили 105, еще 72 сами отказались от обследования. Через «сито» прошли 29 летчиков, и лишь 20 из них были зачислены первыми слушателями-космонавтами.
ЦПК возглавил полковник медицинской службы Евгений Карпов, видный специалист в области авиационной медицины. Самый первый начальник. В штате Центра были предусмотрены управление, отдел подготовки космонавтов, учебно-тренировочный отдел, отдел материально-технического обеспечения, взвод охраны и даже клуб. Но поначалу, когда в Москву прибыла первая группа кандидатов в космонавты, весь он помещался в крошечном здании спортивной базы ЦСКА.
«Мы пришли в отряд в один день с Юрием Гагариным, 7 марта 1960 года, — рассказывал “РГ” дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Волынов. — Сначала нас было 12 слушателей, к июню стало 20. Мы прибыли в Москву. Там часть небольшого двухэтажного здания в районе метро “Динамо” была отдана под классы. Холостяков поместили здесь же. У меня уже была семья, сыну два годика. Но жену на всякий случай отправил домой. Потому что не знал, какие будут условия, где будем работать. Все же секретно. Мы знали одно: предстоит испытательная работа на летательных аппаратах, которые “ходят” на больших скоростях. Но не знали, что в космонавтике».
Режим был строгий. В 7 утра — зарядка, в 18 часов 12 минут — окончание занятий. Но многие задерживались: надо было еще почитать материалы. А они все закрытые, секретные. Поэтому только на служебной территории. Вот тебе папочка, сидишь в классе и читаешь. Если конспектируешь, то тоже только в секретной тетрадочке.
Рост кандидатов в космонавты должен был быть не более 170 сантиметров, вес — до 70 килограммов. Тогда ученые ничего не знали о том, как поведет себя человеческий организм в космосе. Поэтому на испытаниях будущих «звездолетов» гоняли и в хвост и в гриву.
«В термокамере сидели и час, и больше. Это было уже на грани», — признался Борис Волынов. Страшные вещи приходилось читать и про сурдокамеру, где будущие космонавты сутками находились в полной изоляции.
Всего в первый отряд космонавтов вошли девять летчиков ВВС, шесть — ПВО и пять — авиации ВМФ. Из них в космос слетали двенадцать.
В августе того же года Герман Титов первым совершил суточный космический полет…
В июле 1960 года отряд космонавтов в полном составе был передислоцирован в Подмосковье. ЦПК начал функционировать в 25 км от Москвы — в бывшем Зеленом, ныне Звездном городке. С годами становилась все более мощной его тренажерная база, увеличивалась не только подготовка космонавтов, но и проведение серьезных научных исследований.
От «Салюта» и «Мира» до МКС
Длительное время Центр готовил одновременно по двум основным пилотируемым программам: долговременной орбитальной станции «Салют» и орбитальной пилотируемой станции «Алмаз». «Салют» предназначался в основном для решения задач в интересах науки и народного хозяйства, «Алмаз» — в интересах обороны и безопасности страны.
Одна из самых ярких страниц в биографии ЦПК имени Ю. А. Гагарина связана с международной программой экспериментального полета «Аполлон» — «Союз». Впервые специалистам и космонавтам пришлось проводить подготовку и своих, и американских экипажей к космическому полету не только на своей базе в Звездном, но и на базе американских коллег в Хьюстоне.
20 февраля 1986 года на орбиту была выведена станция «Мир». И вся деятельность Центра на протяжении последующих 15 лет была связана с подготовкой к полетам на ней советских, российских и иностранных космонавтов, а также астронавтов. Наша страна накопила уникальный научно-технический опыт длительных и сверхдлительных полетов, подготовки к ним, создания систем и средств жизнеобеспечения, проведения экипажами сборно-монтажных, ремонтных работ на борту и в открытом космосе. Были освоены операции стыковки и дозаправки космических аппаратов на орбите. Это стало бесценным российским вкладом в создание Международной космической станции.
20 ноября 1998 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К» с первым модулем МКС — функциональным грузовым блоком «Заря». С этого дня началось строительство на околоземной орбите нового космического комплекса. 12 июля 2000 года был запущен российский служебный модуль «Звезда», а 26 июля того же года была осуществлена стыковка «Звезды» и МКС. Станция стала готовой к приему основных экипажей.
В это же время в ЦПК приступили к подготовке космонавтов на МКС. Российско-американские экипажи в Звездном городке готовились по российскому сегменту МКС и пилотируемому кораблю семейства «Союз» и в Хьюстоне по американскому сегменту и МТКК Space Shuttle. Эта схема подготовки («вахтовым методом») функционирует и по сей день. Впоследствии к ней присоединились Европейское космическое агентство, а также космические агентства Японии и Канады.
С 1996 по 2024 год в Центре прошли подготовку и отправились на МКС 72 экипажа основных международных экспедиций и 21 экипаж — экспедиций посещения.
Прошел центрифугу? Одной ногой на орбите
Тренажерная база ЦПК поистине уникальна: вся подготовка ведется на реальных аппаратах, которые или уже были в космосе, или готовились к полету.
Корреспонденту «РГ» довелось «примерить на себя» некоторые тренажеры, в том числе российского служебного модуля МКС — «Звезда». Кстати, тут действует жесткое правило: на тренажеры можно заходить только в тапочках. Стерильность — почти как на орбите.
Пожалуй, одна из самых серьезных «инстанций» подготовки космонавтов — это центрифуга. Прошел? Считай, одной ногой уже на орбите. В Центре их две — с «плечом» в семь метров и восемнадцать. Последняя, массой в триста тонн, — самая большая в Европе. В течение нескольких секунд они развивают перегрузку до 8 единиц. Предельная — тридцать. Но это уже, правда, для испытаний техники.
Центрифуга движется не только по кругу, но и вращается в трех плоскостях. Скорость под 250 километров в час, 36 с половиной оборотов в минуту! Рассказывают, что во время ее испытаний деревянный потолок сдуло напрочь.
Космонавтов готовят ко всем штатным и нештатным ситуациям. Центр оснащен гидролабораторией, барокамерой, сурдокамерой, термокамерой
В разное время учебные тренировки проводились на Ту-104А, Ту-134ЛК, Ту-154МЛК. Сейчас — на Ил-76МДК. За полуторачасовой полет в самолете-лаборатории могут создаваться в среднем 10 режимов кратковременной невесомости (25−28 секунд) с перегрузкой до 2 g. Что за эти секунды можно успеть сделать? Оказывается, очень многое.
Можно понять свои ощущения, как воспринимает невесомость организм. Можно научиться правильно двигаться, чтобы потом на станции от поручня к поручню перелетать без травм, синяков и шишек. Можно отработать определенные действия, скажем, как одну деталь соединить с другой… Космонавт, например, учится надевать и снимать скафандр «Сокол», отрабатывает другие важные навыки.
А вот с гидролабораторией корреспондента «РГ» знакомил когда-то летчик-космонавт Герой Советского Союза Виктор Афанасьев. В его «звездном багаже» 4 полета, 555 суток, проведенных в невесомости, и 7 выходов в открытый космос.
«Почему именно в воде имитируется выход в открытый космос? Основной принцип имитации работ в невесомости — нейтрализация силы земного притяжения», — объяснял Виктор Афанасьев.
Для тренировки используются скафандры «Орлан» — те же самые, в которых космонавты работают на орбите. Сам скафандр весит 114 килограммов, плюс к нему подвешивают свинцовые грузики. Килограммов эдак на восемьдесят. На языке специалистов это называется обезвешивание. А если совсем просто, то космонавт получает «нулевую плавучесть» — и не всплывает, и не опускается на дно.
Гидролабораторию часто использовали в реальном режиме, когда на самой станции что-то случалось. Вниз спускался исследователь, который точно повторял движения космонавта на орбите. Так отыскивалось повреждение и способ его устранения.
С прицелом на Луну и Марс
Сегодня Центр подготовки космонавтов — единственная в мире организация, которая берет на себя обязательства по подготовке человека, способного не только преодолеть земное притяжение, но жить и вести полноценную исследовательскую работу в космосе.
Так, с прицелом на дальние полеты в ЦПК проводят эксперимент «Созвездие». Сразу после возвращения на Землю космонавта сажают чуть ли не управлять марсианским ровером.
«Да, мы давно этим занимаемся, — говорил в интервью “РГ” начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. — Это уже как часть нашей деятельности, которая показывает хороший научный результат. Начали с малого: решили проанализировать, как длительный полет влияет на способность космонавта эффективно выполнять динамические ручные режимы. Стыковку, спуск. Потом добавили управление роботом, луноходом или марсоходом. Создали имитатор. Потом добавили возможность оценки внекорабельной деятельности… Сейчас проводится самый широкий спектр исследований, покрывающий почти всю профессиональную деятельность космонавта. Мы уже можем говорить о том, как должны выглядеть органы управления напланетных средств передвижения, что нужно, чтобы космонавт мог эффективнее управлять ими в скафандре. Такие знания будут необходимы, когда приступим к разработке техники для работы на поверхности Луны, Марса. А это уже не такая на самом деле далекая перспектива».
«Нам точно понадобятся геологи, археологи, врачи»
В отряд космонавтов приходят уже не только военные летчики и специалисты отрасли. Как изменился портрет космонавта? Вот что рассказал «РГ» Максим Харламов:
"В 2012 году мы объявили первый открытый набор в отряд космонавтов. То есть теоретически заявку может подать любой гражданин России, если он проходит по возрасту, здоровью и у него есть высшее техническое образование. Например, Константин Борисов, чтобы пройти наш фильтр, получил еще одно высшее образование: окончил магистратуру МАИ, изучал системы жизнеобеспечения летательных аппаратов. Ради мечты оставил успешную работу в консалтинге.
Анна Кикина работала инструктором по плаванию, гидом-проводником на Алтае и программным директором на радио «Сибирь — Алтай». Окончила с отличием Новосибирскую госакадемию водного транспорта по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», инженер-гидротехник. Отобрана в отряд как раз в ходе первого открытого конкурса.
А вот Николай Чуб был успешным предпринимателем. По образованию он инженер, окончил ЮРГТУ по специальности «Управление и информатика в технических системах»… Как видите, люди очень разноплановые. Но даже через открытые конкурсы к нам по-прежнему приходят офицеры. Например, Александр Гребенкин до зачисления в отряд проходил военную службу в Военно-воздушных силах РФ.
Раньше мы брали в отряд инженеров из РКК «Энергия», которые абсолютно точно хорошо знали космическую технику. Сейчас требования к широте знаний техники чуть-чуть другие, потому что есть определенный опыт, есть бортовая документация, есть помощь Земли
С другой стороны, нам точно понадобятся геологи, археологи, врачи. То есть специалисты, от которых не нужны профессиональные знания космической техники. Они не должны управлять, ремонтировать и парировать нештатные ситуации. Они должны долететь до места, выполнить свою целевую задачу и вернуться. И вот их подготовка к космическому полету будет сужена ровно до этих требований. Мы такими исследованиями занимаемся".