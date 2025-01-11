Стартовая площадка к звездам: 65 лет Центру подготовки космонавтов

«Мы пришли в отряд в один день с Юрием Гагариным, 7 марта 1960 года, — рассказывал “РГ” дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Волынов. — Сначала нас было 12 слушателей, к июню стало 20. Мы прибыли в Москву. Там часть небольшого двухэтажного здания в районе метро “Динамо” была отдана под классы. Холостяков поместили здесь же. У меня уже была семья, сыну два годика. Но жену на всякий случай отправил домой. Потому что не знал, какие будут условия, где будем работать. Все же секретно. Мы знали одно: предстоит испытательная работа на летательных аппаратах, которые “ходят” на больших скоростях. Но не знали, что в космонавтике».