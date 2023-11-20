Стартовал второй сезон проекта «Никита в квартирах»

Сегодня, 20 ноября, в знаменательную дату — 98 лет со дня рождения легенды русского балета Майи Плисецкой — вышел первый выпуск второго сезона просветительского проекта «Никита в квартирах». В нем блогер Никита Тау, студент театрального училища им. Бориса Щукина, в своей характерной манере рассказывает, как жили выдающиеся деятели искусства России.

В первом сезоне проекта зрители узнали о литературном музее «ХХ век», а также о том, как жили Антон Чехов и Анна Ахматова. В новых выпусках расскажут о Майе Плисецкой и ее супруге Родионе Щедрине, проведут экскурсию по дому-музею Лермонтова, а также станет известно, как жилось Михаилу Булгакову в общежитии с десятком квартирантов и кто стал прототипом Аннушки из романа «Мастер и Маргарита».