Стартовал второй сезон проекта «Никита в квартирах»
Блогер знакомит зрителей с Михаилом Лермонтовым, Майей Плисецкой и Михаилом Булгаковым.
Блогер знакомит зрителей с Михаилом Лермонтовым, Майей Плисецкой и Михаилом Булгаковым.
Сегодня, 20 ноября, в знаменательную дату — 98 лет со дня рождения легенды русского балета Майи Плисецкой — вышел первый выпуск второго сезона просветительского проекта «Никита в квартирах». В нем блогер Никита Тау, студент театрального училища им. Бориса Щукина, в своей характерной манере рассказывает, как жили выдающиеся деятели искусства России.
В первом сезоне проекта зрители узнали о литературном музее «ХХ век», а также о том, как жили Антон Чехов и Анна Ахматова. В новых выпусках расскажут о Майе Плисецкой и ее супруге Родионе Щедрине, проведут экскурсию по дому-музею Лермонтова, а также станет известно, как жилось Михаилу Булгакову в общежитии с десятком квартирантов и кто стал прототипом Аннушки из романа «Мастер и Маргарита».
Выпуски первого сезона «Никиты в квартирах» собрали более двух миллионов просмотров ВКонтакте и множество комментариев. «Мы были приятно удивлены тому, с какой теплотой наша обычно консервативная аудитория приняла выпуск из дома-музея А. П. Чехова. Однако еще более ценно то, что проект привлекает в музей больше молодежи и открывает для нее новые грани нашего общего культурного наследия», — сказал Сергей Шаулов, руководитель дома-музея им. М. Ю. Лермонтова.
Новые выпуски можно посмотреть в сообществе Никиты «Одиннадцать» ВКонтакте, а также в официальных группах Дома-музея М. Ю. Лермонтова, музея М. А. Булгакова и театрального музея имени А. А. Бахрушина.