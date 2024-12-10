Стартап из Индии уволил всех работников, испытывающих стресс

В то же время, бывшие сотрудники стартапа пишут, что их бы не удивило, если бы письмо оказалось правдой: по их словам, от сотрудников часто требовали оставаться допоздна и работать на выходных, поэтому причин для стресса в коллективе было полно. «Я работал в Yes Madam и это совершенно меня вымотало, поэтому увидев письмо, я вообще не удивился», — делится один из бывших сотрудников.