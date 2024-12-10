Стартап из Индии уволил всех работников, испытывающих стресс

«Мы провели исследование, чтобы выяснить уровень стресса среди сотрудников. Многие из вас поделились тем, что испытывают большой стресс. Наша компания заботится о том, чтобы сотрудники работали в здоровой атмосфере, поэтому мы приняли решение: все сотрудники, которые испытывают стресс, уволены с этой минуты».
Звучит как анекдот, но это реальное письмо, которое получили все сотрудники стартапа YesMadam. Письмо выложил в открытый доступ заместитель директора по цифровому маркетингу портала IndieGo, а после этого оно стремительно завирусилось в соцсетях. Новость рассказало издание The Economic Times.
YesMadam — платформа для предоставления услуг салона красоты на дому, базирующаяся в Индии. Сперва компания провела опрос среди сотрудников об уровне стресса на работе, в чем нет ничего необычного, — а вот дальнейшее решение менеджмента поразило всех. «Со всеми сотрудниками отдельно свяжутся. Спасибо за ваш вклад», — так заканчивается злосчастное письмо.
Несколько пользователей социальной сети LinkedIn уже выразили сомнения в разумности такого решения: они предполагают, что оно дорого обойдется для репутации компании. «Это одна из самых нелогичных, нелепых и неэтичных причин для увольнения», — пишет один из них. «Пожалуйста, скажите, что вы пошутили».
На ситуацию стремительно среагировал другой стартап, конкурирующий с YesMadam — Magicpin. Он запустил рекламу в LinkedIn, в которой предлагает работу сокращенным сотрудникам из YesMadam. Слоган рекламного баннера: «No madam. Даже в стрессе люди умеют отлично работать — потому что им небезразлично». Всем сотрудникам YesMadam компания предлагает прислать резюме на указанный адрес электронной почты.
Игра слов и стремительность реакции заставила некоторых пользователей соцсети усомниться в том, что первое письмо — не подделка, которую выложили конкуренты. Другие пользователи думают, что таким образом сама компания решила привлечь к себе внимание. «Их маркетологи в курсе, что до 1 апреля еще 113 дней?», — шутит один из комментаторов.
В то же время, бывшие сотрудники стартапа пишут, что их бы не удивило, если бы письмо оказалось правдой: по их словам, от сотрудников часто требовали оставаться допоздна и работать на выходных, поэтому причин для стресса в коллективе было полно. «Я работал в Yes Madam и это совершенно меня вымотало, поэтому увидев письмо, я вообще не удивился», — делится один из бывших сотрудников.
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