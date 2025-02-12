Старшее поколение сейчас счастливее, чем пять лет назад

В ходе анализа Английского лонгитюдного исследования старения, в котором отслеживалось благополучие людей в возрасте 50 лет и старше, эксперты выяснили, что пожилые англичане сейчас чувствуют себя более счастливыми и удовлетворенными жизнью по сравнению с допандемийным периодом. Об этом пишет издание Independent.
Около 11,4% из почти четырех тысяч опрошенных сообщили о симптомах депрессии до пандемии COVID-19, а во время нее этот показатель вырос до 27,2% в конце 2020 года. Респонденты, столкнувшиеся с такими проблемами, после этого сложного периода рассказали, что их ментальное состояние улучшилось.
Однако стоит отметить, что, несмотря на положительные изменения в общем самочувствии, уровень депрессии остается ненамного выше, чем до 2020 года. Это говорит о том, что после пандемии психическое здоровье пожилых людей представляет собой сложную картину, в которой повышение уровня счастья и целеустремленности сосуществует с сохраняющимися проблемами с ментальным состоянием.
Ученые предполагают, что рост уровня счастья среди старшего поколения связан с возросшей ценностью социальных связей и значимой деятельности, а также с повышением психологической устойчивости после периода трудностей.
Также специалисты считают, что положительный сдвиг мог произойти и из-за улучшения состояния здоровья после массовой вакцинации. «Мы увидели заметные различия в зависимости от возраста и уровня дохода, что подчеркивает важность целенаправленной политики поддержки для устранения непосредственных и долгосрочных последствий пандемии для благополучия нашего старшего поколения», — заключили специалисты.
Ранее ученые выяснили, в какое время суток люди счастливее всего.