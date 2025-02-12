Старшее поколение сейчас счастливее, чем пять лет назад

Около 11,4% из почти четырех тысяч опрошенных сообщили о симптомах депрессии до пандемии COVID-19, а во время нее этот показатель вырос до 27,2% в конце 2020 года. Респонденты, столкнувшиеся с такими проблемами, после этого сложного периода рассказали, что их ментальное состояние улучшилось.