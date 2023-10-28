Старшее поколение: как бабушки и дедушки влияют на детей

Сегодня отмечается День бабушек и дедушек — праздник, который напоминает всем, в том числе и им самим, о том, какую важную роль они играют в жизни подрастающего поколения.

Впервые дату отметили в 2009 году, а выбрана она не случайно: именно в конце октября у древних славян отмечались Осенние Деды — праздник, призванный укрепить связь с предками. Символом преемственности поколений и этого праздника являются цветочные кашпо, которые принято дарить в этот день.

Бабушки и дедушки — это люди, которые сами прошли через многие трудности жизни. Поэтому их опыт помогает решить проблемы, которые только станут на пути их внуков. Роль старшего поколения в семейной жизни очень велика, ведь оно учит ценным чувствам семейных ценностей и традиций.

В День бабушек и дедушек рассказываем, почему они так важны в воспитании детей.

Поддерживают и заботятся

В то время, когда родители трудятся на работе, бабушки и дедушки приглядывают за их детьми, ухаживают за ними и воспитывают. Также старшее поколение дает отдохнуть мамам и папам, полностью перенимая обязанности по уходу за ребенком на себя.

Они всегда готовы прийти на помощь в ситуациях, когда потребуется их житейский совет.

Передают традиции и ценности

Обладая жизненной мудростью и богатым жизненным опытом, бабушки и дедушки они учат детей, как себя вести, как быть вежливым и уважительным.

Также они рассказывают истории семьи, о предках и о том, как воспитывали своих детей.

Передают свои знания

Бабушки и дедушки рассказывают внукам о своем детстве, военном времени или национальных праздниках. Это помогает подрастающему поколению понять, как жили предки, какие у них были проблемы.

Старшее поколение может передать свои навыки и умения. Например, как печь пироги, вскапывать грядки или обучить основам ремонта.

Помогают детям учиться

Многие бабушки и дедушки с радостью помогают делать уроки, вспоминая свое учебное время. Старшее поколение читает детям книги, что развивает у детей любовь к литературе с раннего возраста.

Обучают общению с разными возрастами