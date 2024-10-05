Старость подождет. Косметолог рассказала, какие процедуры нужны после 50

Жаркое лето позади, и нет препятствий для проведения большинства косметических процедур. Какие из них будут особенно полезны для кожи после 50 и действительно помогут продлить молодость, aif.ru рассказала косметолог и врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук Наталия Баховец.
Менопауза у всех женщин наступает в разное время, но в среднем в 48−55 лет. Это происходит вследствие угасания фолликулярной функции яичников и снижения уровней циркулирующего в крови эстрогена. Прекращается и выработка прогестерона. В итоге меняется гормональный фон, самочувствие и состояние кожи.
Хоть в зеркало не смотрись
Без привычной высокой дозы женских половых гормонов наша кожа начинает испытывать ряд весьма досадных проблем. Вот основные из них:
- сухость и шелушение. Уменьшается продукция кожного сала, а это наша защита от обезвоживания;
- птоз (опущение тканей). Снижается упругость кожи, появляются брыли. Во время менопаузы усиливается разрушение каркасных белков и снижается их продукция. Фибробласты становятся более вялыми, продуцируют меньше субстанции, необходимой для наполнения межклеточного вещества;
- тусклый, сероватый цвет лица — так проявляется возрастной гиперкератоз. Если в молодости эпидермис обновляется каждые 28−30 дней, то возрастная кожа на это тратит до 40−45 дней. Поверхность становится более плотной, накапливаются неороговевшие чешуйки, кожа теряет сияние и здоровый цвет;
- купероз. Уменьшение количества коллагена и эластина влияет также и на стенки сосудов. Капилляры становятся хрупкими, стенки сосудов ломкими — отсюда ухудшение микроциркуляции и видимая сеть мелких сосудов на коже.
Теперь сама?
Но менопауза — процесс не патологический, а естественный. Поэтому организм, конечно же, не оставляет нашу кожу на произвол судьбы, а запускает процесс перестройки, направленный на то, чтобы кожа приспособилась, привыкла вырабатывать нужные для нее вещества: собственные гликозаминогликаны, гиалуроновую кислоту, белки, поддерживающие каркас дермы. Кожа должна научиться производить все эти компоненты самостоятельно, без стимуляции женскими половыми гормонами.
Однако бывают ситуации, когда кожа с этими задачами не справляется ни сама, ни с помощью косметики. В такие моменты ей надо немного помочь, чтобы подстегнуть ее потенциал к самовосстановлению. Можно прибегнуть к полезным для кожи в период менопаузы процедурам. Осень для этого — самое время, ведь уже нет избыточного ультрафиолета, а значит, и риска гиперпигментации.
Процедуры в 50+
Перечислим популярные процедуры, которые считаются максимально безопасными, подходят всем, имеют минимум противопоказаний и показывают хороший эффект на возрастной коже.
1. Химические кислотные пилинги
Если пилинги поверхностные, они подходят абсолютно всем, поскольку улучшают цвет и метаболизм кожи. Кислоты равномерно отшелушивают слои омертвевших клеток, тем самым стимулируя синтез коллагена и эластина и омолаживая кожу. Делать или нет глубокие пилинги — более сложный вопрос, который лучше обсудить индивидуально с грамотным косметологом.
2. Микротоковая терапия
Микротоки помогают восстановить питание кожи, уменьшают ее отечность, выводят из тканей продукты обмена. Они воздействуют на глубокие слои дермы, активизируя циркуляцию крови и улучшая эластичность кожи.
3. Массажные техники
Восстанавливают не только внешний вид кожи, но и здоровье наших мышц, связок, корректируя выведение лишней жидкости из тканей. Можно использовать скульптурирующий, пластический или миофасциальный массаж.
Глубокая проработка мышц и связок действует не просто как бьютификация, а как действительно восстанавливающий физиологический метод омоложения. Это доказывают многочисленные научные исследования и эксперименты.