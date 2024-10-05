Старость подождет. Косметолог рассказала, какие процедуры нужны после 50

Однако бывают ситуации, когда кожа с этими задачами не справляется ни сама, ни с помощью косметики. В такие моменты ей надо немного помочь, чтобы подстегнуть ее потенциал к самовосстановлению. Можно прибегнуть к полезным для кожи в период менопаузы процедурам. Осень для этого — самое время, ведь уже нет избыточного ультрафиолета, а значит, и риска гиперпигментации.