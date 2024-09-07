Starliner отстыковался от МКС без экипажа

Первый пилотируемый запуск Starliner состоялся 5 июня. Несмотря на неисправности, корабль смог пристыковаться к МКС. Американские космонавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс должны были отправиться обратно на Землю 18 июня, но сроки неоднократно сдвигались. NASA решило, что корабль вернется на Землю в автономном режиме в начале сентября без экипажа. Американские космонавты вернутся на Crew Dragon от SpaceX в феврале 2025 года.