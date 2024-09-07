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Starliner отстыковался от МКС без экипажа

Космический корабль Starliner от Boeing возвращается на Землю спустя три месяца на Международной космической станции (МКС). Американские космонавты, которые должны были вернуться еще в июне, останутся на МКС из-за неполадок на корабле.

Источник: NASA

Starliner отстыковался от МКС. Предполагается, что он будет возвращаться на Землю около шести часов. Корабль приземлится в пустыне Нью-Мексико, передает Associated Press.

Первый пилотируемый запуск Starliner состоялся 5 июня. Несмотря на неисправности, корабль смог пристыковаться к МКС. Американские космонавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс должны были отправиться обратно на Землю 18 июня, но сроки неоднократно сдвигались. NASA решило, что корабль вернется на Землю в автономном режиме в начале сентября без экипажа. Американские космонавты вернутся на Crew Dragon от SpaceX в феврале 2025 года.