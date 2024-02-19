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Старинный сувенир с надписью «Любовь побеждает всё» найден в Гданьске

Подвеску нашли в польском городе Гданьске.
Источник: Naukawpolsce.pl

В Гданьске, во время археологических раскопок при реконструкции средневекового портового крана, был найден маленький оловянный артефакт — подвеска в виде горлицы, к которой снизу прикреплена лента с надписью на латыни Amor Vincit Omnia, что означает «Любовь побеждает всё».

На спинке птицы заметны две круглые ручки с отверстиями, в которые продевали цепочку, чтобы повесить фигурку на шею, как кулон, или прикрепить к одежде, как брошь.

По словам директора гданьского Национального морского музея Роберта Домжала, судя по археологическим находкам, сувениры такого типа были очень популярны в Гданьске в XIV—XV вв.еках. Подобные средневековые подвески находили также в Нидерландах и Великобритании.

Горлицы часто образуют постоянные пары, они очень преданные партнеры и вместе заботятся о потомстве, поэтому в Средние века во многих культурах эти птицы являлись символом верности, семьи и вечной любви.

Подвеску нашли при реконструкции Журава — одного из самых узнаваемых символов Гданьска. Это расположенные в городском порту, на берегу реки Мотлава, деревянные ворота с функцией подъемного механизма. Журав был построен в XV веке и является самым старым портовым краном на территории Европы. Реконструкция этого монументального средневекового сооружения, сильно пострадавшего во время Второй мировой войны, продолжается с 2020 года, ее планируется завершить в апреле 2024 года.

Ранее историки опубликовали отрывки из писем жен французским морякам XVIII века.