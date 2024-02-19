Старинный сувенир с надписью «Любовь побеждает всё» найден в Гданьске

Подвеску нашли при реконструкции Журава — одного из самых узнаваемых символов Гданьска. Это расположенные в городском порту, на берегу реки Мотлава, деревянные ворота с функцией подъемного механизма. Журав был построен в XV веке и является самым старым портовым краном на территории Европы. Реконструкция этого монументального средневекового сооружения, сильно пострадавшего во время Второй мировой войны, продолжается с 2020 года, ее планируется завершить в апреле 2024 года.