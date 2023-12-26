Старейшую в Италии каменную карту ночного неба нашли в Триесте

Группа итальянских ученых обнаружила небесную карту возрастом порядка 2500 лет в крепости Кастельере-ди-Рупинпикколо, расположенной в провинции Триест. Археологи полагают, что это, возможно, старейшая небесная карта, найденная в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Итальянского национального института астрофизики (INAF).

Кастельере-ди-Рупинпикколо — старинная крепость, которую использовали как оборонительное сооружение в период между 1800 и 1650 годами до н.э.

Находка представляет собой два круглых камня диаметром 50 см. На одном из них, кроме одного круглого выреза, нет никаких следов обработки. По мнению ученых, он мог изображать Солнце. Другой камень, по словам экспертов, представляет собой небесную карту. Она показывает, каким было звездное небо над крепостью в IV веке до н.э.

Ученые смогли идентифицировать 29 гравюр на камне, которые изображали созвездия Кассиопеи, Ориона, Скорпиона и Плеяд. На сегодняшний день звезду Тета Скорпиона невозможно увидеть из крепости, однако компьютерное моделирование показало, что в IV веке до н.э. за ней можно было наблюдать с этого места.

Изучив каменные артефакты, исследователи пришли к выводу, что карту создал один человек как минимум 2400 лет назад. Он сделал с помощью молотка и грубого металлического долота с наконечником 6−7 мм. Инструмент был найден в нескольких километрах отсюда и сегодня хранится в Археологическом музее Муджиа.

Ранее ученые обнаружили в Перу 29 ранее неизвестных науке геоглифов, которые представляют собой изображения кошек и антропоморфных фигур. Изображения датировали периодом от 300 года до н. э. до 100 года н. э. Ученые полагают, что рисунки относятся к позднему периоду культуры паракас и раннему периоду культуры наска.