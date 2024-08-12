Вообще секвойи — совершенно уникальные деревья: они способны вырасти до 115 метров в высоту и абсолютно не подвержены болезням или механическим повреждениям. Раньше, чтобы удивить искушенных туристов, в деревьях прорубали «тоннели», что совершенно не мешало секвойям расти дальше. Из-за чего сегодня такой «креатив» находится под запретом и какое дерево из семейства кипарисовых установило абсолютный рекорд — узнайте в видео от редакции ВФокусе Mail.
Старейшее дерево «застало» период возведения египетских пирамид. Видео
А вы знали, что секвойя «Генерал Шерман» из национального парка в Калифорнии настолько стара, что застала еще возведение пирамид в Египте? Ученые считают, что ей около 2300−2700 лет.