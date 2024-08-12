Старейшее дерево «застало» период возведения египетских пирамид. Видео

Вообще секвойи — совершенно уникальные деревья: они способны вырасти до 115 метров в высоту и абсолютно не подвержены болезням или механическим повреждениям. Раньше, чтобы удивить искушенных туристов, в деревьях прорубали «тоннели», что совершенно не мешало секвойям расти дальше. Из-за чего сегодня такой «креатив» находится под запретом и какое дерево из семейства кипарисовых установило абсолютный рекорд — узнайте в видео от редакции ВФокусе Mail.