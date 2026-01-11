Старейшая жительница России умерла в Самаре

Об этом сообщили в группе «Казахи Поволжья» во «ВКонтакте».
Нафиза Исламбековна умерла 8 января в возрасте 112 лет. Она родилась в 1914 году на территории современного Казахстана ещё в Российской империи. Женщина пережила события Первой мировой и Гражданской войн, индустриализацию СССР, Великую Отечественную войну, освоение космоса, распад Советского Союза и становление новой России.
Последние годы долгожительница провела в микрорайоне Кошелев Парк под Самарой, куда переехала в 2020 году. За ней ухаживали родственники. Её семейное древо насчитывает 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.
«Нафиза Исламбековна своей жизнью подтвердила, что человеческий потенциал поистине огромен. Её наследие — это напоминание о ценности каждого прожитого дня, о связи поколений», — написали администраторы паблика.