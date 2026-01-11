Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старейшая жительница России умерла в Самаре

В Самаре скончалась одна из старейших, а по некоторым данным, самая пожилая жительница России Нафиза Жарылгапова, пережившая три исторические эпохи.

Источник: Соцсети

Об этом сообщили в группе «Казахи Поволжья» во «ВКонтакте».

Нафиза Исламбековна умерла 8 января в возрасте 112 лет. Она родилась в 1914 году на территории современного Казахстана ещё в Российской империи. Женщина пережила события Первой мировой и Гражданской войн, индустриализацию СССР, Великую Отечественную войну, освоение космоса, распад Советского Союза и становление новой России.

Последние годы долгожительница провела в микрорайоне Кошелев Парк под Самарой, куда переехала в 2020 году. За ней ухаживали родственники. Её семейное древо насчитывает 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.

«Нафиза Исламбековна своей жизнью подтвердила, что человеческий потенциал поистине огромен. Её наследие — это напоминание о ценности каждого прожитого дня, о связи поколений», — написали администраторы паблика.

Узнать больше по теме
Российская империя: от рождения до падения
Российская империя стала символом величия в истории России, а ее наследие до сих пор вызывает восхищение. За два века существования страны ее площадь увеличилась с 15 миллионов квадратных километров до 23, а население выросло с 15 миллионов человек до 167. Таким образом, Российская империя стала страной с самой большой территорией в мире. С ее мощью были вынуждены считаться самые сильные страны мира: Британия, Франция и Германия. Они тоже имели большую площадь — но за счет отдаленных колоний, а богатство приращивали за счет грабежей других народов. Российская империя была единственной страной, не замеченной в геноциде народов. Более того, огромные территории входили в нее добровольно, а не путем завоеваний. Например, в начале XIX века в состав Российской империи добровольно вошли Грузия и Армения, а ранее к добровольному шерту были приведены народы Сибири и Чукотки.
Читать дальше