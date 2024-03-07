Старейшая женщина в мире Мария Браньяс Морера отметила 117-й день рождения

Звучит хорошо, но при этом жизнь Марии отнюдь не была беззаботной. За свои 117 лет она пережила немало. В детстве был тяжелый переезд из США на корабле в 1915-м, где она упала и получила травму, играя с братьями, после чего оглохла на одно ухо. А ее отец заболел туберкулезом и скончался к концу путешествия. В 1918-м — пандемию испанского гриппа, а спустя более ста лет — COVID-19, которым она переболела и полностью выздоровела за несколько дней при том, что ей было уже 113 лет. В 1936—1939 годах — Гражданскую войну в Испании. Смерть мужа, с которым прожила 45 лет и родила троих детей. Потерю единственного сына, который погиб в аварии.