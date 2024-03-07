Старейшая женщина в мире Мария Браньяс Морера отметила 117-й день рождения

Мария Браньяс Морера — самый старый человек в мире. В свои 117 лет она плоховато слышит, но практически не болеет и ведет страничку в соцсети, где ее статус гласит: «Я старая, очень старая, но не идиотка». И участвует в научных исследованиях, чтобы помочь экспертам вычислить ее ген долголетия. Каталонская супербабушка, как она называет себя в интернете, отметила свой очередной день рождения в кругу семьи и друзей. Среди поздравивших Марию были представители Книги рекордов Гиннесса и ученые-геронтологи.
На данный момент Мария Морера — старейшая жительница планеты. Этот статус бабушка получила в январе 2023 года после того, как из жизни ушла предыдущая рекордсменка, 118-летняя француженка Люсиль Рандон.
Как живет самая старая женщина в мире
Мария Браньяс Морера родилась в США 4 марта 1907 года, но в восемь лет переехала с семьей из Сан-Франциско на родину — в Испанию, где поселилась в Каталонии. Последние 23 года она живет в каталонском доме престарелых, но постоянно видится с родными, которые ее не оставляют. В свой 117-й день рождения Мария получила поздравления не только от близких, но из разных уголков света: люди прислали ей сотни пожеланий и вопросов о здоровье.
Медики дома престарелых говорят, что, кроме слабого слуха, частично потерянного еще в детстве, и ограниченной подвижности, у Марии нет проблем с физическим и психическим здоровьем. Ей даже хватает сил проходить научные тесты, о которых ее попросили специалисты из Исследовательской группы геронтологов (Калифорния, США) и Барселонского университета.
«У нее совершенно ясная голова. Она с поразительной ясностью помнит события, произошедшие с ней, когда ей было всего четыре года, и у нее нет сердечно-сосудистых заболеваний, характерных для пожилых людей», — говорит генетик Манель Эстеллер.
«Очевидно, что здесь есть генетическая составляющая, поскольку в ее семье есть несколько членов старше 90 лет».
Кроме когнитивных тестов, у «супербабушки» взяли образцы слюны, крови, мочи, которые будут сравнивать с образцами ее 80-летней дочери. Ученые планируют выявить генетические маркеры долголетия в их семье. Впоследствии это может помочь в разработке лекарств от болезней, связанных со старением.
Сама рекордсменка объясняет свое долголетие простыми правилами жизни, которых она всегда придерживалась: «порядок, спокойствие, хорошие связи с семьей и друзьями, контакт с природой, эмоциональная стабильность, отсутствие забот и сожалений, большое количество позитива и избегание токсичных людей».
Звучит хорошо, но при этом жизнь Марии отнюдь не была беззаботной. За свои 117 лет она пережила немало. В детстве был тяжелый переезд из США на корабле в 1915-м, где она упала и получила травму, играя с братьями, после чего оглохла на одно ухо. А ее отец заболел туберкулезом и скончался к концу путешествия. В 1918-м — пандемию испанского гриппа, а спустя более ста лет — COVID-19, которым она переболела и полностью выздоровела за несколько дней при том, что ей было уже 113 лет. В 1936—1939 годах — Гражданскую войну в Испании. Смерть мужа, с которым прожила 45 лет и родила троих детей. Потерю единственного сына, который погиб в аварии.
Несмотря на все испытания, «супербабушка» признается, что сохраняет позитивный взгляд на жизнь. И даже понимая, что она «всё ближе к смерти», верит — каждый день можно узнавать что-то новое.