Старейшая в мире карта звездного неба оказалась изготовлена при +700 °C

Как изготовили Диск из Небры
За два десятилетия с момента обнаружения Небесный диск из Небры был хорошо изучен, но до сих пор оставалось неясным, как именно он был создан с технической точки зрения. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, пришли к выводу, что диск был изготовлен с использованием чрезвычайно сложного процесса горячей ковки, что показывает — ремесленники раннего бронзового века были не только искусными литейщиками, но и высококвалифицированными специалистами в области самых изощренных методов обработки бронзы.
Так, для изготовления диска потребовалось около десяти рабочих циклов, каждый из которых включал нагревание металла примерно до +700 °C, формовку молотком и последующий отжиг для снятия внутреннего напряжения в структуре материала. Такая технология позволила достичь необходимой прочности диска, при том что его толщина составляет всего несколько миллиметров при диаметре примерно в 31 сантиметр. Это демонстрирует передовой уровень металлургических знаний, уже развитых в раннем бронзовом веке, отмечают исследователи.
Как нашли Небесный диск из Небры и что он собой представляет
ЮНЕСКО считает Небесный диск из Небры одной из самых значимых археологических находок XX века. Считается, что это древнейшее изображение космоса в истории человечества.
Покрытый сине-зеленой патиной бронзовый диск с золотыми инкрустациями, изображающими Солнце, Луну и звезды, включая звездное скопление Плеяды, входил в состав клада, в 1999 году найденного с помощью металлоискателя группой «черных археологов» на вершине холма Миттельберг недалеко от городка Небра (земля Саксония — Анхальт, Центральная Германия). Кроме диска, клад включал в себя два искусно изготовленных меча, два топора с фланцами, два спиральных браслета и долото.
Радиоуглеродный анализ кусочка бересты, найденного на одном из мечей, позволил датировать Небесный диск, ставший настоящей археологической сенсацией, ранним бронзовым веком. Специалисты считают, что он был изготовлен между 1800 и 1600 годами до нашей эры, когда на территории Центральной Европы была распространена так называемая унетицкая культура. Известно также происхождение сырья, из которого состоит диск: медь была добыта на территории современной Австрии, а олово и золото — в английском графстве Корнуолл.
По крайней мере, Диск из Небры оказался гораздо более простой загадкой для археологов, чем, скажем, Антикитерский механизм.