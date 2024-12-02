Старейшая в мире карта звездного неба оказалась изготовлена при +700 °C

За два десятилетия с момента обнаружения Небесный диск из Небры был хорошо изучен, но до сих пор оставалось неясным, как именно он был создан с технической точки зрения. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, пришли к выводу, что диск был изготовлен с использованием чрезвычайно сложного процесса горячей ковки, что показывает — ремесленники раннего бронзового века были не только искусными литейщиками, но и высококвалифицированными специалистами в области самых изощренных методов обработки бронзы.