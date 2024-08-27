Старейшая строительная компания существует 1446 лет

Только в период Эдо (1603 — 1868: исторический период Японии, время правления клана Токугава) компания начала испытывать конкуренцию со стороны других строительных групп. По мере развития этой сферы Kongo Gumi начала терпеть убытки. К 2006 году компания была вынуждена продать активы более молодому предприятию из-за накопившихся долгов. Сегодня она существует, как дочерняя компания строительной группы Takamatsu. Несмотря на это, она по-прежнему является старейшей строительной компанией в мире.