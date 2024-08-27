Старейшая строительная компания существует 1446 лет

В современном мире существует всего несколько тысяч компаний старше 200 лет, и даже они кажутся относительно новыми по сравнению со старейшей в мире постоянно действующей компанией Kongo Gumi. Основанная в VI веке плотником, специализирующимся на строительстве буддийских храмов, японская компания осуществляет строительную деятельность на протяжении 1446 лет.
В 578 году корейского плотника Конго Сико пригласили в Японию для строительства Ситэннодзи — первого буддийского храма в стране. Тогда Сико основал строительную компанию, о чем свидетельствуют сохранившиеся отчеты о работе в «Нихон секи» («Хронике Японии»), старейшем официальном издании по истории Японии.
После завершения Ситэннодзи в 593 году компания Kongo Gumi продолжила свою деятельность и на протяжении тысячелетия активно участвовала в строительстве и реставрации буддийских храмов и святынь по всей Японии.
Только в период Эдо (1603 — 1868: исторический период Японии, время правления клана Токугава) компания начала испытывать конкуренцию со стороны других строительных групп. По мере развития этой сферы Kongo Gumi начала терпеть убытки. К 2006 году компания была вынуждена продать активы более молодому предприятию из-за накопившихся долгов. Сегодня она существует, как дочерняя компания строительной группы Takamatsu. Несмотря на это, она по-прежнему является старейшей строительной компанией в мире.
Тем временем в Исландии нашли каменную фигурку в виде животного. И хотя ей более 1000 лет, она все же младше строительной компании Kongo Gumi, представляете?