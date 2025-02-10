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Старейшая жительница Чехии отпраздновала свое 108-летие

Она не стремится в дом престарелых.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Блажена Страхотова, старейшая жительница Чехии, 108-й раз отпраздновала свой день рождения. За всю жизнь женщина повидала многое, в том числе и первого президента Чехословакии Томаш Гарриг Масарика. Об этом сообщает Чешское радио.

Страхотова всю жизнь занималась ручным трудом и работала в колбасном магазине. «Мой муж унаследовал от родителей завод по производству газированной воды, я пережила войну, национализацию, когда все предприятия были закрыты, нам пришлось съехать из дома, мы занимались доставкой стройматериалов», — рассказала женщина.

В свои 108 лет Страхотова не стремится в дом престарелых. Она каждое утро начинает с ломтика хлеба с чайной ложкой меда на нем. Кроме того, она ежедневно занимается спортом и благодарит всех за новый день, который она может прожить. По ее словам, «когда у вас есть любящая семья, тогда наступает самый радостный возраст».

Дочь Страхотовой утверждает, что ее мама — самый здоровый и счастливый человек в семье.

Страхотова родилась 9 февраля 1917 года в Славичине Злинского края, сейчас проживает в Ческе-Будеевице.

В настоящее время в Чехии живут около тысячи человек в возрасте старше 100 лет, подавляющее большинство из которых — женщины.

Ранее сообщалось, что в Японии в возрасте 116 лет умерла старейшая жительница Земли.