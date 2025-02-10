Старейшая жительница Чехии отпраздновала свое 108-летие

В свои 108 лет Страхотова не стремится в дом престарелых. Она каждое утро начинает с ломтика хлеба с чайной ложкой меда на нем. Кроме того, она ежедневно занимается спортом и благодарит всех за новый день, который она может прожить. По ее словам, «когда у вас есть любящая семья, тогда наступает самый радостный возраст».