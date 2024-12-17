Старая мама. Эксперты — о том, можно ли родить ребенка после 50 лет

Если раньше уникальным явлением считались роды после 40 лет, то сегодня дамы стали рожать и после пятидесяти.
Когда-то старородящими называли тридцатилетних мамочек. Сегодня границы репродуктивного возраста существенно расширились. Все больше женщин заводят детей в том возрасте, в котором раньше гуляли с внуками. Как это стало возможно?
До какого возраста можно родить?
«Спонтанная (без медицинской помощи) беременность возможна у женщин до 49 лет, поэтому тем, кто не планирует иметь больше детей, врачи советуют прибегать к контрацепции до этого возраста, — рассказывает президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак — В моей практике самой возрастной мамочкой, которая забеременела самостоятельно, без врачебной помощи, стала 54 летняя женщина. Беременность наступила спонтанно, после пяти лет менопаузы. В те годы УЗИ еще не существовало, поэтому врачи, к которым обратилась пациентка, ей даже не поверили. Беременность закончилась родами».
Именно потому, кстати, врачи всегда советуют «взрослым» дамам, имеющим регулярные или даже не слишком частые половые контакты, относится к вопросу предохранения максимально серьезно. Нельзя в этом деле рассчитывать только на возраст. Фертильность может сохраняться долгие годы, а может оказаться, что женщина не может родить в тот момент, когда по возрасту она еще вполне могла бы стать мамой. В принципе есть ряд тестов и исследований, которые показывают уровень фертильности, но порой даже на них нельзя опираться со 100%-й вероятностью.
При этом наступление беременности в возрасте 50+ воспринимается как чудо. Как правило, малыши, рожденные в этом возрасте, появляются на свет с помощью высоких репродуктивных технологий и донорских яйцеклеток, поскольку свой овариальный резерв (запас яйцеклеток, готовых к оплодотворению) у женщин к этому возрасту уже исчерпан.
В 35 лет шансы забеременеть у женщины в два раза ниже, чем в 20 лет. В 40 лет вероятность спонтанной беременности составляет 10% по сравнению с 20 летним возрастом, а после 45 лет процедура ЭКО почти всегда проводится донорскими яйцеклетками.
Хотя в сети можно встретить немало интригующих предложений — «активация яичников», «фертильное омоложение»
Единственная возможность в зрелом возрасте родить ребенка с помощью собственных яйцеклеток — программа отложенного материнства.
Клетки про запас
«Врачи предлагают заморозить (криоконсервировать) свои ооциты (незрелые яйцеклетки), чтобы воспользоваться ими в будущем», — поясняет профессор Корсак.
Программе отложенного материнства уже более 20 лет, однако в России этот метод стал востребованным в последние годы.
Правда задуматься о сохранении яйцеклеток женщинам тоже следует как можно раньше.
«Качество замороженных ооцитов соответствует возрасту, в котором женщина обратилась к врачам. После 37 лет запас яйцеклеток снижается, а качество — ухудшается. После 40 лет вероятность получения эмбриона с генетическими патологиями достигает 60%».
Процедуру криконсервации обязательно рекомендуют женщинам перед лечением онкозаболеваний, поскольку оно предполагает использование препаратов, оказывающих негативное воздействие на ткань яичников. Для таких пациенток заморозка яйцеклеток становится единственной возможностью для женщины родить ребёнка в будущем.
Правда ли что роды омолаживают?
Родить — с помощью донорских или собственных замороженных яйцеклеток — женщина может в любом возрасте.
«Если речь идет о 50 летних женщинам, то самостоятельное вынашивание ребёнка невозможно по ряду причин, — рассказывает врач-гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук Ирина Зорина. — У женщины в этом возрасте уже попросту отсутствует необходимый для этого гормональный фон. В результате требуется применение специальных препаратов, поддерживающих развитие беременности. У зрелых женщин, как правило, уже есть ряд хронических заболеваний, и вероятность их обострения во время беременности резко возрастает».
К числу наиболее частых осложнений поздней беременности относятся развитие гестационного диабета, гестационного пиелонефрита, артериальной гипертензии. Неслучайно многие возрастные звёзды прибегают к услугам суррогатных матерей для вынашивания позднего ребёнка. Даже в тех редчайших случаях, когда беременность и роды проходят благополучно, женщины, родившие после 50 лет, сталкиваются с серьёзными проблемами. Ведь ребёнка нужно не только родить, но и вырастить. Давление этого обстоятельства будут постоянно испытывать как родители, так и дети.
Здоровы ли дети возрастных родителей?
Главный риск, связанный со зрелыми родами — хромосомные аномалии у плода. Риск рождения ребенка с синдромом Дауна у женщин в возрасте 40 лет в девять раз выше, чем у тридцатилетних. По данным Минздрава, в России за последние пять лет число людей с синдромом Дауна выросло на 30% и это специалисты объясняют это увеличением числе поздних родов.
В остальном технология ЭКО никак не влияет на здоровье ребенка.
«В мире родилось уже около 20 млн детей, зачатых “в пробирке”, — рассказывает Корсак — ЭКО применяется на всех континентах, включая Африку. В мире проводились большое количество исследований, в ходе которых детей наблюдали в течение 15−20 лет. Они убедительно показали, что технология ЭКО не оказывает патологического влияния на детей».