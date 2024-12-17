Старая мама. Эксперты — о том, можно ли родить ребенка после 50 лет

Именно потому, кстати, врачи всегда советуют «взрослым» дамам, имеющим регулярные или даже не слишком частые половые контакты, относится к вопросу предохранения максимально серьезно. Нельзя в этом деле рассчитывать только на возраст. Фертильность может сохраняться долгие годы, а может оказаться, что женщина не может родить в тот момент, когда по возрасту она еще вполне могла бы стать мамой. В принципе есть ряд тестов и исследований, которые показывают уровень фертильности, но порой даже на них нельзя опираться со 100%-й вероятностью.